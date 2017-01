Breitband: Mehr Besucher als Stühle

„Wegen Überfüllung geschlossen“ hieß es Donnerstag schon 20 Minuten vor Beginn einer Informationsveranstaltung der Stadtwerke Eutin (SWE) zur Breitbandversorgung für Stendorf, Sagau und Kasseedorf: Nachdem 70 Personen in der Schulscheune saßen, wurden zahlreiche Interessierte mit dem Versprechen auf ein Beratungsgespräch und einen weiteren Informationsabend nach Hause geschickt.

Von diesem Ansturm sei man überrascht worden, räumten SWE-Mitarbeiter Alexander Baumgärtner und Christian Kulessa ein, die die Pläne der SWE in allen Details erläuterten. Obwohl die Frage aus dem Publikum gekommen sei, habe man aber an dem Abend noch keine Verträge abschließen dürfen, das sei den SWE im Saal gemäß der gemeindlichen Nutzungssatzung untersagt worden, erläuterte Baumgärtner.

Möglich sei das aber bei den kommenden Informationsnachmittagen im Café Ehlers. Die Termine: dienstags und donnerstags am 31. Januar, am 9. und 14. Februar, am 23. und 28. Februar sowie am 9. und 14. März jeweils von 16. bis 19 Uhr oder auch direkt in der SWE-Zentrale in Eutin.



von Achim Krauskopf

erstellt am 27.Jan.2017 | 14:13 Uhr

