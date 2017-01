Blitzerfoto entlarvt Hutzfelder Räuber

1 von 1 1 von 1

Wie ein großes Puzzle setzte sich gestern das Gesamtbild des Überfalls auf den Hutzfelder Edeka-Markt am 19. Oktober 2015 zusammen. Die Ermittlungen ließen beim ersten von fünf Verhandlungstagen vor dem Landgericht in die Abgründe krimineller Machenschaften blicken.

Auf die Spur der Räuber, die vor mehr als einem Jahr in den frühen Morgenstunden eine 23-jährige Angestellte des Supermarkts mit einem Küchenmesser bedroht hatten, um an Geld im Tresor des Geschäfts zu gelangen (wir berichteten), kamen die Ermittler durch ein Blitzerfoto. Denn die beiden 27-jährigen, aus dem Kosovo stammenden Angeklagten waren mit einem gestohlenen BMW M3 Coupé vor dem Überfall zu schnell in eine Radarfalle im Eutiner Umland gefahren.

Das Auto hatte eine Angestellte des Supermarkts zufällig vor Ladenöffnung gegen 6.15 Uhr auf der Straße vor dem Geschäft stehen gesehen. „Irgendwas daran war merkwürdig“, berichtete die 48-jährige Zeugin gestern Richter Kai Schröder über die Gründe, weshalb sie sich das Kennzeichen des Sportwagens gemerkt hatte. Der Rest war umfangreiche Ermittlungsarbeit der Polizei. Nachdem das Kennzeichen feststand, die interne Daten-Abfrage das aktuelle Blitzerfoto zutage gefördert hatte, erkannte ein Beamter die beiden vermeintlichen Räuber wieder. Die Ermittler hatten nun zu den schmalen, fast noch jugendlichen Gesichtern Namen. Und Igor T. und Vladimir K. sind polizeibekannt. Der Überfall in Hutzfeld – Beute: 73 Euro – scheint aber nur die Spitze eines Bergs aus krimineller Energie zu sein.

Stückchenweise kam in der fünfstündigen Verhandlung zutage, dass die beiden in diverse Supermarkt-Überfälle verstrickt zu sein scheinen. Waren es zunächst Schlecker-Märkte, sind es heute Edeka-Filialen im Nordosten von Hamburg, die im Fokus stehen. Schwerpunkt sei zurzeit der Raum um Bad Oldesloe, berichtete eine Kripobeamtin der extra wegen der Überfälle eingerichteten Ermittlungsgruppe vor Gericht.

Allein Hutzfeld hatte es mindestens zwei Mal getroffen, denn schon am Tag vor dem Überfall war in das Geschäft eingebrochen worden. Deshalb erbeuteten die beiden mutmaßlichen Räuber auch nur das Münzgeld, das ihre Vorgänger verschmäht hatten.

Auch vor dem Landgericht Kiel wird zurzeit ein Supermarkt-Überfall verhandelt. Aus diesem Verfahren erhielten die Ermittler auch einen Tipp auf Igor T. und Vladimir K. von einem so genannten

V-Mann (Spitzel). Die aufwändige Recherchen lieferten noch weiteres zutage: Gegen die beiden wird wegen Aufenthaltsdelikten ermittelt. Igor T. saß bereits in Abschiebehaft.

Beide waren weiterhin in einen anscheinend fingierten Wohnungseinbruch in Bargteheide involviert, durch den das Duo an den Schlüssel des BMW gelangte. Der Sportwagen lieferte den Beamten wertvolle Hinweise. Kripo-Beamte schilderten vor Gericht, dass sie den parkenden BMW per Satellitenortung in Bad Oldesloe entdeckten. Das Auto wurde observiert und, als sich nichts tat, abgeschleppt und untersucht. Aus den Daten des Bordcomputers und des Navigationsgeräts erstellten die Ermittler Bewegungsprofile. Zusätzlich wurden Telefone der Angeklagten abgehört, über die Funkdaten ihrer Handys weitere Bewegungsprofile erstellt.

Im Fokus der Befragungen standen gestern vor allem Details aus dem Überfall in Hutzfeld. Hatten die beiden den BMW zum Supermarkt gesteuert und den Wagen nach dem Überfall an ihnen nicht weiter bekannte Polen übergeben? Die Zeugen, von der Angestellten bis zu Passanten, konnten die Täter nicht exakt identifizieren. Am nächsten Verhandlungstag (12. Januar, 9.30 Uhr) soll das Video aus der Überwachungskamera in Augenschein genommen werden, und es sollen weitere Zeugen gehört werden.











von Michael Kuhr

erstellt am 04.Jan.2017 | 12:56 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen