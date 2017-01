Eutin : Besucher-Rekord im Schloss

1 von 1 1 von 1

Mit doppelt so viel Besuchern im Vergleich zum Vorjahr hat das Schloss Eutin 2016 von der Landesgartenschau (LGS) spürbar profitiert – so lautet das Fazit von Dr. Eberhard Schmidt-Elsaeßer, Vorsitzender des Stiftungsrates. Zur gestrigen Pressekonferenz mit dem Rückblick auf das Jahr 2016 und der Vorausschau auf 2017 hatten die Geschäftsführerin der Stiftung Schloss Eutin, Brigitta Herrmann, Alexander Herzog von Oldenburg und Dr. Eberhard Schmidt-Elsaeßer geladen.

Dieser kündigte Brigitta Herrmann als Erstes einen Zuschuss des Landes in Höhe von einer Million Euro für die Neupräsentation der Schlossausstellung an. Die Förderung erstreckt sich über den Zeitraum von 2017 bis 2020. „Ich bin ganz überwältigt“, bedankte sich Brigitta Herrmann bei Staatssekretär und Stiftungsratsvorstand Schmidt-Elsaeßer. Der nannte folgede Zahlen des vergangenen Jahres: „Mit fast 55000 Besuchern kamen so viele Gäste wie noch nie ins Schloss. Darüber sind wir sehr erfreut.“ Betriebswirtschaftlich spiegelten sich die Besucherzahlen für das Eutiner Schloss allerdings nicht wider: „Von diesen 55 000 Besuchern haben nur 16 270 eine Eintrittskarte gekauft“, so Schmidt-Elsaeßer. Denn die übrigen 38 240 Gäste hatten dank ihres LGS-Tickets freien Zutritt. So verzeichnete die Stiftung Einnahmenverluste von 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr: Waren es 2015 noch 140 000 Euro, die dem Schloss durch Eintrittsgelder zukamen, beliefen sich die Einnahmen 2016 auf nur noch 90 000 Euro. Mit 114 000 Euro erstattete die LGS einen Teil der entstandenen Kosten. Trotzdem: „Wir hatten einen hohen Personalaufwand. Die Einnahmen haben die Kosten nicht gedeckt“, erklärte Schmidt-Elsaeßer.

Und ähnlich wie in der Eutiner Innenstadt mangelte es auch dem Schloss an kauffreudigen LGS-Besuchern: „Wir hatten die Hoffnung, dass die Gäste mehr Angebote wahrnehmen und mehr Geld im Schloss lassen.“ Diese Hoffnung habe sich jedoch nicht bewahrheitet, bedauerte Eberhard Schmidt-Elsaeßer. Aber: „Lieber viele Besucher, die wenig Geld ausgeben, als ein gutes betriebswirtschaftliches Ergebnis und keiner kommt mehr ins Schloss.“

Schlossherr Alexander Herzog von Oldenburg blickte ebenfalls auf 2016 zurück: „Höhepunkte waren die Eröffnung des Historischen Küchengartens mit 440 historischen Obstbäumen, gestiftet von Herrn Fielmann.“ Auch für die über das Jahr verteilten Veranstaltungen fand Alexander Herzog von Oldenburg anerkennende Worte, so etwa für die Ausstellung „Monets Gärten“: „Die Ausstellung hat sich nach einem mühsamen Start zum Erfolg mit über 5000 Besuchern entwickelt.“ Und auch die Sammlung historischer Hörner im zweiten Obergeschoss mit freiem Blick auf den Schlosspark komme bei Jung und Alt gut an, befand der Herzog.

Mit den beiden Großprojekten – dem barrierefreien Ausbau des Innenhofes und einem Aufzug im Südflügel – soll das Schloss für Menschen mit Behinderung zugänglich werden, erklärte von Oldenburg. Mit Blick auf das Jahr 2017 kündigte der Schlossherr darum die Fertigstellung des Aufzugs zum Start der neuen Saison im März an. „Auch die Arbeiten im Innenhof laufen bei frostfreiem Wetter wieder auf Hochtouren“, berichtete von Oldenburg. Zudem würde in den folgenden Jahren nach und nach die Sicherheitsbeleuchtung des Gebäudes auf den neuesten Stand gebracht.

Geschäftsführerin Brigitta Herrmann dankte den über 60 Mitarbeitern des Schlosses. „Nachdem wir uns 2016 stark auf Gäste von außerhalb konzentriert haben, wollen wir uns mit unserer Arbeit in diesem Jahr ganz besonders an die Menschen in Eutin und der Region wenden“, kündigte sie an. So gebe es „Schlosskinder“, ein kostenfreies Angebot für Kinder zwischen sechs und elf Jahren jeden Sonntag von Mai bis Oktober.

Außerdem kündigte Herrmann die Neupräsentation des Antependiums an. Der kostbare Altarschmuck aus dem 17. Jahrhundert erhält künftig ebenso wie die Ausstellung zur Geschichte der Fürstbischöfe einen

eigenen Raum im Schloss. Neben diversen Einzelangeboten im Sommer kündigte Brigitta Herrmann

auch die „Herbstgeschichten“ und den „Lebendigen Advent“ für den

Veranstaltungskalender des Schlosses an.

von Andrea Lange

erstellt am 19.Jan.2017 | 00:29 Uhr