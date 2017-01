Bernd Rubelt geht nach Potsdam

1 von 1 Foto: emde 1 von 1

Jetzt geht er doch: Eutins Bauamtsleiter Bernd Rubelt (48) wurde gestern in Potsdam mit 39 zu 14 Stimmen zum neuen Dezernenten für den Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt für acht Jahre gewählt. Die Freude bei den zahlreichen Gratulationen nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses im Blitzlichtgewitter war ihm anzusehen – und konnte von Eutinern per Livestream online verfolgt werden.

Rubelt selbst bezeichnete das Wahlergebnis gleich im ersten Durchgang als „große Erleichterung“, sowohl für ihn als auch Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs. „Das Ergebnis ist ein tolles Signal für die künftige Zusammenarbeit“, so Rubelt. Die soll, geht es nach dem Wunsch Jakobs, noch in der ersten Jahreshälfte beginnen. Rubelt selbst will darüber mit seinem Noch-Chef Bürgermeister Carsten Behnk in Ruhe sprechen. „Ich gratuliere Herrn Rubelt und wünsche ihm Glück und Erfolg. Das ist eine große berufliche Aufgabe und ein großer Karriereschritt. Ich kann verstehen, dass er ihn wagt“, so Behnk auf Nachfrage. Potsdam sei, das habe die vergangene Wahl, bei der Rubelts Konkurrent aus Kassel in drei Durchgängen keine Mehrheit fand, gezeigt, kein einfaches Pflaster. „Aber ich traue ihm das zu. Das nötige Durchsetzungsvermögen hat er“, attestierte ihm Behnk.

Während Rubelt die Bedingungen in Potsdam kennt – künftig arbeiten mehr als 440 Mitarbeiter unter seiner Leitung und er verantwortet für Aufwendungen und Investitionen rund 160 Millionen Euro des Etats – müssen sich Eutins Entscheider klar darüber werden, wie sie die Leitung des Bauamtes in Zukunft besetzen wollen. Mit einem Verwaltungsmenschen oder einem Fachmann? Ein erster Austausch dazu ist heute im nichtöffentlichen Teil des Hauptausschusses geplant. Beschlüsse werde es da aber noch nicht geben, so Behnk, der auch erst das Gespräch mit Rubelt suchen wollte, bevor er öffentlich über dessen mögliches Dienstende spricht. Die CDU bekannte vorab: Rubelt müsse erst aus seiner Verantwortung als Geschäftsführer der Landesgartenschau entlastet werden. Die nächste Aufsichtsratssitzung, in der neue Zahlen diesbezüglich erwartet werden, ist Ende März geplant.

Rubelt gilt in Eutin als Wegbereiter für Landesgartenschau und Stadtsanierung. Hätte er die nicht gern noch abgeschlossen? „Die Stadtsanierung ist ein großer, intensiver und langwieriger Prozess der nie nur an einer sondern vielen Personen hängt. Ich bin Eutin weiter sehr gewogen und werde Projekte wie die Reithalle, die ich gern eher begonnen hätte, dann aus der Ferne beobachten“, sagte Rubelt. Gespräche für die Weiterentwicklung des Küchengartens, der ihm auch sehr am Herzen liege, werde er selbst noch führen.





Wer selbst schauen will: www.potsdam.de/

kategorie/svv-live-stream

von Constanze Emde

erstellt am 10.Jan.2017 | 00:10 Uhr