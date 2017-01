Beirat: „Wie familienfreundlich ist der Kreis Ostholstein?“

Die erste Sitzung des Interkommunalen Beirates für die Gleichstellung von Frauen und Männern in Ostholstein im neuen Jahr findet am 24. Januar um 15 Uhr im Eutiner Kreishaus im Ostholstein-Saal statt.

Der Gleichstellungsbeirat setzt sich für die Chancengleichheit von Frauen und Männer in Ostholstein ein. Die Vorsitzende des Beirates, Kathrin Kunkel, lädt Interessierte ein, an der öffentlichen Sitzung teilzunehmen. Unter anderem soll schwerpunktmäßig darüber diskutiert werden, wie familienfreundlich der Kreis Ostholstein ist und wo noch nachgebessert werden könnte. „Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger künftig mehr in unsere Arbeit einbeziehen und ihre Stimmen hören“, so Kunkel. Politik werde für die Menschen in Ostholstein gemacht, selten könnten sie jedoch einmal zu Wort kommen. Der Gleichstellungbeirat plant eine Arbeitsgruppe zum Thema Familienfreundlichkeit zu bilden, bei der sich Interessierte beteiligen können. Vor Eintritt in die Tagesordnung findet die Einwohnerfragestunde statt. Nähere Informationen sowie die Tagesordnung sind unter „www.kreis-oh.de/gleichstellungs beirat“ zu finden.



von Constanze Emde

erstellt am 18.Jan.2017 | 00:27 Uhr