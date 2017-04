Eutin : Beim Abbiegen übersehen: Motorradfahrer schwer verletzt

Eutin | Ein Motorradfahrer ist am Mittwochmorgen in Eutin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, musste die Bürgermeister-Steenbock-Straße für eine Stunde gesperrt werden, nachdem gegen 7.30 Uhr ein 47-jähriger Mann mit seinem gelben Skoda Fabia beim Abbiegen auf einen Supermarkt-Parkplatz den entgegenkommenden Motorradfahrer übersah. Der auf seiner roten Suzuki in Richtung Lübecker Landstraße fahrende 56-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß.

Hierbei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Der Skoda-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 3000 Euro.

erstellt am 26.Apr.2017 | 12:18 Uhr