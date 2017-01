Behnk: „Wir machen weiter“

vergrößern 1 von 2 Foto: Emde 1 von 2

„Wir machen weiter.“ Die Botschaft von Bürgermeister Carsten Behnk sowie den Vertretern der Verwaltung und Planungsbüros war deutlich gestern Abend bei der Informationsveranstaltung der Stadt zur ab Mai geplanten Sanierungsmaßnahme in der Peterstraße. Gut 40 Prozent der Vorhaben seien bisher erledigt, das Ergebnis unter anderem in der Stadtbucht, im Seepark und den Torhäusern für jedermann sichtbar.

Behnk gehe es nun darum, mit richtigen Fakten zu informieren „und nicht mit Desinformationen Stimmung gegen die Sanierung zu machen und Unsicherheiten zu schüren“, sendete er als klares Signal in Richtung der anwesenden Initiatoren der Bürgerinitiative „zum Erhalt der historischen Innenstadt“, die gegen die umfangreichen Baumaßnahmen in der Peterstraße sind.

Was aber war gestern Abend neu? Es soll – läuft alles nach Plan – im Mai in der Peterstraße vom Markt aus kommend auf Höhe Allwörden und Aldrup bis etwa Jack Wolfskin losgehen. Die gesamte Baufläche wird gedrittelt, erklärte Axel Alesiani vom Planungsbüro RMP, der die Projektleitung für diesen Bereich inne hat: „Wir wollen mit dem Fahrbereich im mittleren Anfangen, rechts und links davon bleibt begehbar. Der Leitungsbau geht vor, danach folgt die Straßendecke.“ Sind die Arbeiten fertig, wechselt die Baustelle auf den Fußweg seitens Allwörden, danach rüber zu Aldrup. „Das ermöglicht eine Erreichbarkeit der Geschäfte zu jeder Zeit und eine größtmögliche Befahrbarkeit bestenfalls sogar von beiden Seiten“, so Alesiani. Ist das grüne Baufeld (kleines Foto) fertig, wandert die Baustelle in den rosafarbenen Bereich bis etwa kurz hinter den Durchgang zum Stadtgraben und Berliner Platz. Auch dies soll nach dem gleichen Prinzip bis Ende November fertiggestellt werden. Der braune Abschnitt ist für Beginn 2018 geplant. Stadtmanagerin Kerstin Stein-Schmidt stellte zahlreiche Ideen vor – vom Baustellenmaskottchen bis hin zu Führungen und geplanten Aktionen –, die allesamt in Eutins Innenstadt locken sollen, „trotz oder gerade wegen der Baustelle“.

Die Initiatoren der Bürgerinitiative (BI) für den Erhalt der historischen Innenstadt halten unterdes an ihrem Vorhaben fest. Sie wollen die Oberfläche zwar barrierefrei gestalten, die Betontragschicht aber unberührt lassen und nicht an die Leitungen und Hausanschlüsse heran, so die Initiatoren. Die sollen dann repariert werden, wenn sie kaputt sind „und die Leitungen sind erst 30 oder 50 Jahre, andere in der Stadt sind viel älter und halten noch“, so ihr Standpunkt. „Wir erwarten bis zum 31. Januar die Information des Bürgermeisters, ob Ausschreibungen erfolgt und Aufträge vergeben sind. Das ist das einzige, das uns noch fehlt, um zur Kommunalaufsicht zu gehen.“ Gut vier Wochen habe der Bürgermeister dann Zeit gehabt zu antworten, so Junge. Sind bis dato keine Aufträge vergeben, sehen die Initiatoren der BI gute Chancen für sich und wollen ihr Vorhaben vorantreiben. Junge: „Das Feedback, das wir zum jetzigen Zeitpunkt bekommen, lautet klar ‚Wir sind auf dem richtigen Weg‘.“

Hans-Wilhelm Hagen, designierter Vorstand der Wirtschaftsvereinigung, behielt sich eines der letzten Statements vor: „Wir haben schon zahlreiche Gespräche mit Politik und Verwaltung geführt und viel erreicht. Das Ziel ist klar: Wir wollen etwas entwickeln und investieren. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das Beste daraus machen und wollen uns nicht spalten.“



von Constanze Emde

erstellt am 27.Jan.2017 | 00:36 Uhr

