Bebauungsplan für Stendorf auf dem Weg

Seit 2015 betreibt die Gemeinde Kasseedorf die Bauleitplanung für den Bereich des Asphaltmischwerkes in Stendorf. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses berieten dessen Mitglieder insgesamt 17 Stellungnahmen und Anregungen, die von Behörden im Rahmen einer vorgezogenen öffentlichen Beteiligung eingegangen waren.

Der Vorsitzende Mirko Strunge (SPD) ließ dabei über jeden einzelnen Punkt abstimmen. Alle Vorschläge der Verwaltung wurden einstimmig beschlossen. Jakob Brunken (WUB) durfte nicht mit abstimmen, als Angestellter des Gutes Stendorf galt er auf Beschluss des Ausschusses als befangen.

Nicht alle Hinweise der Behörden wurden angenommen. Der Kreis hatte für zwei Sondernutzungsgebiete innerhalb des B-Planes die Höchstgrenze der Bebauungsfläche für nicht angemessen gehalten. Die Gemeinde blieb bei den durch das Planungsbüro Ostholstein ermittelten Werten. Die Forderung, in den Umweltbericht auch eine Aussage zum Teergeruch in Stendorf aufzunehmen, lehnte die Gemeinde ebenfalls ab. Begründung: Der Betrieb der Asphaltmischanlage sei bereits in einem gesonderten Verfahren genehmigt und somit nicht Gegenstand der Bauleitplanung.

Durch den Kreis Ostholstein „wird die Planung und damit Verfestigung des Betriebes im Außenbereich weiterhin aus naturschutzfachlicher Sicht als vermeidbarer Eingriff eingestuft“. Konkret wird entlang des Marius-Boeger-Weges „der Wurzelbereich der geschützten Alleebäume sowie der Waldbäume seit der Inbetriebnahme des neuen Asphaltmischwerks als erheblich beeinträchtigt“ angesehen. Gleichzeitig wird bescheinigt, das die Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich für den B-Plan die rechtlichen Anforderungen erfüllt.

Der für Ausgleichmaßnahmen und Umweltbericht verantwortliche Landschaftsplaner Dr. Florian Liedl hatte nach eigenem Bekunden die Bäume in Augenschein genommen und stufte ihren Zustand im Vergleich zu anderen Alleen in ähnlicher Lage als positiv ein. Liedl: „Es gibt keine Anfahrstellen und die Wurzelbereiche sehen verhältnismäßig gut aus.“ Durch eine neue zweite Zufahrt am Waldrand werde außerdem der Begegnungsverkehr in der Allee zurück gehen.

Liedl bewertete den Hinweis den Innenministeriums auf eine Konkretisierung des Umweltmonitorings als positiv. So sei sichergestellt, dass die Ergebnisse der Überwachung nicht in der Schublade verschwänden, sondern regelmäßig den Gemeindevertretern übermittelt würden.

Entsprechend wurden die Umweltberichte sowohl zum Flächennutzungs- als auch zum Bebauungsplan angepasst. Hinweise zum Gewässerschutz wurden zur Kenntnis genommen, auch ein fehlendes Betriebskonzept wurde inzwischen vorgelegt.

Weiteres Thema des Ausschusses war das Ausgleichsflächenkonzept des Kreises, dessen Suchflächen zur Kenntnis genommen wurden. Dem Wunsch der Feuerwehr, Teile des Bauhofes zur Fahrzeugunterstellung zu nutzen, wurde nicht entsprochen, da die Halle in vollem Umfang genutzt werde. Ersatzweise genehmigte der Ausschuss der Errichtung eines Carports zur Unterstellung des Kleinbusses der Jugendfeuerwehr zu.







von Achim Krauskopf

erstellt am 27.Jan.2017 | 00:36 Uhr

