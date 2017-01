Beachtliche Leistungen der Leichtathleten

1 von 1 Foto: Wegerich 1 von 1

Bei den gemeinsamen Meisterschaften von Hamburg und Schleswig-Holstein in der U20 konnte U18-Leichtathletin Wiebke Frank vom TSV Heiligenhafen den einzigen Titel für die Leichtathleten des Kreises Ostholstein erkämpfen. Sie lief über 400 Meter in 63,66 Sekunden zum Sieg. Neben drei Silber- und zwei Bronzemedaillen gab es eine Reihe weiterer bemerkenswerter Leistungen für den Nachwuchs.

Überragend war die Vorstellung von Mehrkämpfer Niklas Sagawe vom PSV Eutin, der ebenfalls noch zur U18 gehört. Er steigerte sich im Hochsprung auf 1,99 Meter und erfüllte so die Qualifikation für die deutschen U20-Hallenmeisterschaften. Bei seinem besten Versuch über 2,02 Meter touchierte er die Latte nur knapp. Im Höhengleich mit seinem Reinbeker Rivalen Bennet Vincken holte Sagawe Silber. Lasse Stender gewann mit 1,90 Metern Silber, der Neu-Eutiner Philipp Landgrebe sprang mit Bestleistung von 1,78 Metern auf den sechsten und David Schliep mit 1,75 Metern auf den achten Rang. In starker Form präsentierte sich die PSV-Staffel über 4x200 Meter, Thore Steenken, Christian Anderson, Linus Bedei und Ingmar Egwuatu kamen als Fünfte in 1:35,67 Minuten ins Ziel und unterboten die Norm für die deutschen Meisterschaften. Das zweite PSV-Quartett mit Davkid Schliep, Mika Jokschat, Niklas Sagawe und Lasse Stender lief in 1:40,17 Minuten auf den achten Platz.

Thore Steenken steigerte sich über 60 Meter Hürden auf 9,10 Sekunden und gewann Bronze. Christian Anderson sprintete im Finale über 60 Meter in 7,32 Sekunden auf den siebten Rang. Über 200 Meter unterbot er in 23,36 Sekunden als Sechster seine Bestzeit deutlich. Auch Ingmar Egwuatu verbesserte sich als Sieger des C-Finales über 60 Meter in 7,43 Sekunden deutlich.

Der deutsche U16-Kugelstoßmeister Mika Jokschat mühte sich mit der Sechs-Kilogramm-Kugel mehr als erwartet und zog gegen Mehrkämpfer Lars-Ole Gloe vom Wellingdorfer TV mit 12,65 Metern als Zweiter den Kürzeren, der mit 13,39 Metern gewann. Mit 12,22 Metern verpasste Ingmar Egwuatu als Vierter knapp das Podest. Im Stabhochsprung wurde Jokschat mit 3,70 Metern Fünfter. Niklas Sagawe kam mit 3,60 Metern auf den siebten Rang. Topfavorit Jonas Langbehn vom Bosauer SV war nicht am Start, denn ihn plagten im Vorfeld gleich mehrere Infekte. „Wir richten unseren Fokus jetzt auf die deutschen Jugendmeisterschaften Ende Februar“, sagte sein Heimtrainer Andreas Köster. Niklas Sagawe verbesserte sich im Weitsprung auf 6,30 Meter und wurde Sechster, Lasse Stender erreichte als Achter mit 6,11 Metern das Finale. Daniel Garschke vom PSV bestand in 4:34,14 Minuten seine Feuertaufe in der Jugend über 1500 Meter. Über 400 Meter erkämpfte sich Linus Bedei trotz Trainingsrückstand in 54,59 Sekunden den siebten Platz.

Die weibliche U20 konnte dagegen nur durch 400-Meter-Siegerin Wiebke Frank mithalten, die über 800 Meter in 2:29,65 Minuten zu Silber lief. Stabhochspringerin Alina Köster vom Bosauer SV übersprang 3,10 Meter, 400-Meter-Läuferin Ida Steuck vom TSV Grömitz kam nach 68,33 Sekunden als Vierte ins Ziel.

von Harald Klipp

erstellt am 20.Jan.2017 | 20:22 Uhr