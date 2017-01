Basketballerinnen bleiben an der Spitze

1 von 1 Foto: Bünning 1 von 1

Die Basketballerinnen der BG Ostholstein mögen es spannend. Sie setzten sich in der Oberliga gegen die Freie Turnerschaft Vorwärts Kiel mit 57:54(34:27) Punkten durch und setzten dabei ihren Halbzeitvorsprung von sieben Punkten aufs Spiel.

„Das war nichts für schwache Nerven, wir haben die Tabellenführung glücklich verteidigt“, meinte Teamsprecher Raphael Bröker. In der ersten Halbzeit habe die Verteidigung souverän gestanden, Paula Kahmke habe viele Kieler Pässe vorausgeahnt und so den Ball erobert. Die schnellen Eutinerinnen nutzten diese Ballgewinne immer wieder zu Fastbreaks. „Die Pausenführung hätte noch höher ausfallen können, doch durch Nachlässigkeiten in der Chancenverwertung betrug der Vorsprung nur sieben Punkte“, erläuterte Bröker.

Im dritten Viertel haben sich bei einer Acht-Punkte-Führung der Schlendrian eingeschlichen. Innerhalb von vier Minuten erzielten die Kielerinnen zwölf Punkte und gingen mit einem 43:41-Vorsprung ins letzte Viertel. „Zum Glück kam die Viertelpause und Dietmar Krafczyk konnte den Spielerinnen fürs letzte Viertel neue Instruktionen geben und sie wieder motivieren, das Spiel war ja noch nicht verloren“, berichtete Bröker.

Das letzte Viertel spielten die Eutinerinnen wieder konzentrierter in Angriff und Verteidigung, die Führungen wechselten bis zur 40. Minute. „In der letzten Minute haben wir eine Auszeit genommen, um zu besprechen, was wir bei einen Rückstand von drei Punkten spielen sollen. Die Variante einer Mann-Mann-Presse erwies sich als goldrichtig“, sagte Raphael Bröker. Paulina Paaschburg münzte zwei Ballgewinne zum Endstand.

Die BG Ostholstein spielte mit Paulina Paaschburg (18 Punkte), Pia Fobian (12), Franziska Kröger (10), Paula Kahmke (9), Wiebke Schwartau, Franziska Baucks (je 4), Lena Fobian und Juliane Krohn. Henriette Schwartau, Jura Richter und Anna Venzke fehlten wegen Krankheit. Ihr nächstes Oberligaspiel bestreiten die Eutinerinnen am Sonnabend, dem 4. Februar, um 18 Uhr in der Weber-Sporthalle gegen die Lübecker Turnerschaft.

von Harald Klipp

erstellt am 30.Jan.2017 | 20:12 Uhr

