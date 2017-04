Barock im Jagdschloss

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die Tradition der Konzerte am Ostermontag (17. April) um 17 Uhr im Jagdschlösschen am Ukleisee wird dieses Jahr mit Musik von Carl Philipp Emanuel Bach, seinem Vater Johann Sebastian Bach sowie von Georg Friedrich Händel und Johann Joachim Quantz fortgesetzt. Das Kieler Barockensemble mit Martin Karl-Wagner (Flöte), Ulrich von Hecker (Violine), Wolfgang Dobrinski (Fagott) und Christian Schäfer (Cembalo) spielt Sonaten, Triosonaten und ein kleines Duett. Um Kartenreservierung (16 Euro) wird gebeten beim Musicbuero Crescendo (Telefon 04521/74528) oder bei der Eutiner Tourist-Info am Markt (04521/709734).

von Achim Krauskopf

erstellt am 12.Apr.2017 | 16:32 Uhr