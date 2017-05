Ein 54-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem VW-Bus auf der B 430 in Fahrtrichtung Plön in Schlangenlinien. Auf dem Parkplatz eines Kleingartengeländes in der Nähe von Plön hatte der Fahrer den Bus danach abgestellt. Polizeibeamte trafen ihn in seiner Gartenlaube an. Eine Blutprobenentnahme erfolgte auf dem Plöner Polizeirevier.

von Michael Kuhr

erstellt am 03.Mai.2017 | 13:10 Uhr