Ausschuss sucht neue Straßennamen

In der Sitzung des Bauausschusses am Mittwoch, 11. Januar, ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Bauaumtes geht es unter anderem um die Benennungen der entstanden Straßen und Plätze im Zuge der Landesgartenschau. Die Verwaltung schlägt für die neue Erschließungsstraße von der Oldenburger Landstraße zur Opernscheune „Am alten Bauhof“ vor, für die namenlose Straße in Richtung Forsthof „Am Forsthof“. Auch der Ausbau der Straße Am See zwischen Fissau und Sibbersdorf ist Thema.

Ebenso sollen die noch notwendigen Beschlüsse zum Thema Raumbuch für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in dieser Sitzung gefasst werden, damit die Verwaltung die Planungen vorantreiben kann (wir berichteten).

von Constanze Emde

erstellt am 10.Jan.2017 | 00:08 Uhr