Ausschuss stimmt für OGS-Mehrkosten

Mehr Kinder nutzen das Angebot der Offenen Ganztagsschule (OGS) der Gustav-Peters-Schule deutlich länger als noch vor zwei Jahren. Damals wurde die Aufgabe der OGS von einem Schul-Elternverein den Johannitern übertragen, da es ehrenamtlich nicht mehr leistbar war, erinnerte Annette Rudolph vom zuständigen Fachdienst im Schulausschuss am Dienstagabend.

Waren es vor zwei Jahren noch 214 Kinder, die im Schnitt etwas mehr als eine Stunde nach dem Unterricht betreut wurden, so sind es im vergangenen Jahr schon 254 Kinder gewesen, die durchschnittlich rund drei Stunden betreut wurden. Dies liege nicht in erster Linie am guten Angebot, sondern daran, das viele Eltern lange arbeiten müssten und deutlich mehr das Betreuungsangebot bis 17 Uhr nutzen, erklärte die Leiterin der OGS, Anke Löhndorf, den Ausschussmitgliedern.

Neben dem Plus an Kindern wirke sich auch das Mindestlohngesetz und der hohe Krankenstand auf die Kostenentwicklung aus, so Rudolph. „Um Planungssicherheit für den Träger zu erreichen und auch langfristig Personal einstellen zu können, haben wir für 2017 einen Bedarf von 187 000 Euro ermittelt“, so Rudolph. Das sind rund 60 000 Euro mehr als 2016. Der Ausschuss stimmte der Bereitstellung in den Haushalt einstimmig zu. Es war das einzige Projekt, was in der ersten Sicht auf die Haushaltsplanung abgestimmt wurde. Für alle anderen forderten die Mitglieder bis zur nächsten Sitzung die Anträge und mehr Informationen.

von Constanze Emde

erstellt am 19.Jan.2017 | 00:34 Uhr

