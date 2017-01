„Auf ein Neues“: Scheibners Ausblick

1 von 1 Foto: pmi 1 von 1

Der Kabarettist Hans Scheibner kommt zu einem satirischen Jahresausblick nach Süsel: Am Donnerstag, 2. Februar, um 20 Uhr gastiert er in der Kulturscheune Süsel in der Reihe „Theater am Donnerstag.“

Scheibner ist überzeugt: 2017 wird völlig bekloppt und wahnsinnig und erfüllt damit alle unsere Erwartungen für das Wahljahr. Angela Merkel will nur noch als Kanzlerin kandidieren, wenn Seehofer in Bayern eingesperrt bleibt und eine Fußfessel trägt. Erdogan fordert die Todesstrafe für Merkel, weil er ihr schon wieder ins nackte Gesicht sehen musste. Die SPD wartet mit der Entscheidung über die K-Frage bis nach der Wahl. Der Supreme-Court entscheidet: Donald Trump wird wieder in das berüchtigte amerikanische Irrenhaus St.-Albans eingeliefert. Dobrindt führt die Maut für Fußgänger auf der Autobahn ein.

Karten (von 18,50 bis 20,50 Euro) gibt es im Vorverkauf im Internet, telefonisch bei Sylvia Bliemeister (04524/1379, dienstags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr, freitags von 14 bis 18 Uhr) oder donnerstags von 17 bis 18 Uhr in der Kulturscheune. >

Karten online: www.theater-suesel.de





von Bernd Schröder

erstellt am 18.Jan.2017 | 12:42 Uhr