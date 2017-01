Ascheberg startet mit irischer Musik

1 von 1 Foto: Glenfiddle 1 von 1

Mit einem Irish-Folk-Festival startet „Ascheberg Rockt!“ in die 7. Saison: Sonnabend, 4. Februar, ab 20 Uhr treten drei Bands im Landgasthof Langenrade auf: Glenfiddle (Foto), seit mehr als 20 Jahren im Norden mit Celtic Rock unterwegs, „Mad for Tunes“, die irische Melodien mit Pop, Jazz und Klassik verbinden, sowie „Kerry Dew“, die tanzbare Musik mit mehrstimmigem Gesang liefern. Der Erlös des Konzerts geht an Ferienprojekte für Kinder. Karten gibt es für 15 Euro plus Gebühr bei diversen Vorverkaufsstellen.

> Infos unter www.ascheberg-rockt.de





von Achim Krauskopf

erstellt am 18.Jan.2017 | 12:49 Uhr

