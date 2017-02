Antje Wissemann ist Eutins neue Kantorin

1 von 1 Foto: schröder 1 von 1

Ihre Begeisterung für Norddeutschland und der Wunsch, nach einem Job als Lektorin bei einem Musikverlag in Kassel wieder mehr praktisch als Kirchenmusikerin zu arbeiten, führten Antje Wissemann (Foto) nach Eutin. Hier wird sie ab heute als Nachfolgerin von Kirchenmusikdirektor Martin West an der Metzler-Orgel der St.-Michaelis-Kirche sitzen. Die neue Kantorin will ihre vielfältigen Kontakte zu Komponisten und Liedermachern nutzen, um diese für Konzerte nach Eutin zu holen. Bericht und Profil Seite 4



von Alexander Steenbeck

erstellt am 31.Jan.2017 | 17:19 Uhr

