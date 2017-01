André Riemke ist neuer Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Thürk

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Der angehende Berufsfeuerwehrmann André Riemke ist neuer Ortswehrführer von Thürk. Bei der Jahresversammlung wählten die 20 anwesenden Aktiven am Sonnabend den 32-jährigen bisherigen Stellvertreter im Beisein des stellvertretenden Kreiswehrführers Michael Hasselmann und des Bürgermeisters Mario Schmidt einstimmig zum Nachfolger von Arne Kröger (46).

Der Nachrichtentechniker stand aus beruflichen Gründen nach sechs Jahren nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung, bleibt aber Mitglied der Thürker Ortswehr. „Es ist ein Ehrenamt, das sehr fordert“, erklärte Kröger. Wegen einer Umstrukturierung in seinem Firmenbereich, verbunden mit Fortbildungen, sei es ihm nicht mehr möglich, sich dem Amt mit vollem Einsatz zu widmen.

„Ich weiß, dass André Riemke auch eine gute Führungskraft ist,“ lobte er seinen Nachfolger. Zur neuen stellvertretenden Ortswehrführerin wählte die Versammlung Anika Haß-Albrecht (44). Sie erhielt 18 Stimmen. Zwei Stimmzettel waren ungültig.

André Riemke war zwölf Jahre bei der Bundeswehr in Husum und dort in der Feuerwehreinheit zuständig für den Brandschutz in Auslandseinsätzen. Als Berufsfeuerwehrmann werde er voraussichtlich in Kiel arbeiten, erzählte der Brandmeister kraft Amtes, der 1998 in die Bosauer Jugendwehr eintrat und seit 2000 in der Ortswehr Thürk aktiv ist.

Anika Haß-Albrecht arbeitet als technische Sachbearbeiterin Disposition in einem Unternehmen und gehört der Feuerwehr seit 27 Jahren an. Sie ist eine von vier Frauen in der 22-köpfigen Ortswehr. Die Werbung neuer Mitglieder nannte André Riemke nach seiner Wahl als ein wichtiges Ziel: „Wir müssen daran arbeiten, dass wir noch das eine oder andere Mitglied dazu kriegen, damit wir in Richtung der Sollstärke von 27 kommen“, erklärte er.

Kröger erinnerte an „bewegte und erfolgreiche sechs Jahre“, in denen alle zusammen unter anderem das Gerätehaus saniert und renoviert sowie die Leistungsprüfung Roter Hahn Stufe 5 erfolgreich absolviert hätten. „Ich hoffe, dass der Zusammenhalt und die Freude an der Ausbildung noch lange anhalten und ihr Euch nicht durch den einen oder anderen Politikerkommentar verärgern lasst, denn wir machen unseren Dienst zum Wohle aller Bürger unserer Gemeinde und das freiwillig und unentgeltlich“, fand Kröger deutliche Worte zur aktuellen Diskussion um sinkende Mitgliederzahlen. Er bezog sich insbesondere auf einen kürzlich im OHA erschienenen Artikel zur Mitgliederwerbung der von Auflösung bedrohten Nachbarwehr Majenfelde-Quisdorf. Darin plädierte ein Gemeindevertreter der FDP dafür, über eine Reduzierung der acht Ortswehren auf vier nachzudenken.

In 2016 rückte die Ortswehr zu zwei Brand- sowie fünf Hilfeleistungs- und Umwelteinsätzen aus. „Es gab nicht nur rosige Zeiten, sondern auch das eine und andere Sturmtief, durch das Du uns geführt hast, auch mit „Fit for Fire“ hast Du uns gequält“, verabschiedete André Riemke seinen Vorgänger mit launigen Worten.

Vor dem Hintergrund des tödlichen Einsatzunfalls eines Atemschutzgeräteträgers in Marne infolge mehrerer Fehler im vergangenen Jahr appellierte Gemeindewehrführer Andreas Riemke an die Wehrführer, Vorschriften und Ausbildungen konsequent umzusetzen und unbelehrbare Atemschutzgeräteträger gegebenenfalls vom Einsatz auszuschließen: „Ich weise auch auf die Eigenverantwortung der Atemschutzgeräteträger hin und möchte hier nur den Drei-Tage-Bart erwähnen.“

Julian Riemke wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert. Die Bandschnalle für 40 Jahre aktiven Dienst ging an Harry Harder. Abschließend dankte der scheidende Wehrführer Sylvia Haß, Marina Riemke, Ariane Just und Nicole Harder-Kröger für ihren Einsatz in der Dorfgemeinschaft und für die Feuerwehr.