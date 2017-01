Alte Ansichten neu eingeordnet

vergrößern 1 von 2 Foto: Röhlk (2) 1 von 2

Wer kann sich noch an den alten Speicher der Firma Terheyden hinter dem Rathaus erinnern? Wer war Zeitzeuge beim Abriss der Häuser am Ihlpool Ende der 60er Jahre? Manche Erinnerung wurde wach bei einer Foto-Sprechstunde im Ostholstein-Museum. Zum Ende der Ausstellung „Ansichtssache“ nahmen Museumsleiterin Dr. Julia Hümme sowie Regine und Karl-Heinz Jepp von der Bürgergemeinschaft (BG) die Zuschauer mit auf einen zweistündigen, spannenden Streifzug durch die Historie von Bauwerken und Plätzen.

Rund ein Dutzend Besucher fanden sich im alten Physiksaal des Museums ein, um über Motive zu rätseln und Anekdoten zu lauschen. Niemand von ihnen hat eigene historische Fotos dabei. Deshalb präsentieren Jepps, von Hümme als „das wandelnde Lexikon der Stadt“ bezeichnet, eine digitale Auswahl von Bildern aus dem BG-Fundus und OHA-Ausgaben vom 2. Oktober 1802 bis 1. Juli 1933. Start ist am Markt mit der alten Scheune, wo heute neben dem Stadt-Café die Twiete verläuft. Am Durchgang neben dem Rathaus befand sich bis 1934 der Speicher der Firma Terheyden der Kolonialwarenhändler Hegge & Huster. „Sie waren die ersten Katholiken in Eutin, richteten im Rathaus eine Betstube ein und holten 1868 einen Geistlichen hierher“, erzählt Regine Jepp. 20 Jahre später war es die Italienerin und Katholikin Giovanna Cetti, die Geld gab für den Bau der St.-Marien-Kirche in der Plöner Straße. Dort hatten sich zuvor viele Katholiken angesiedelt, was dem Ort den Beinamen „Eutiner Vatikan“ gab.

Überrascht mustern die Eutiner Olaf Knickrehm und Heino Lanken ein altes Foto des Speichers. „Diese Ansicht kannte ich noch nicht“, meint Knickrehm. Lanken erinnert sich daran, wie er als Kind beim Abriss der Häuser am Ihlpool Ende der 60er-Jahre zugesehen hat. Auch weiß er zu berichten, dass der alte Anleger der Seenrundfahrt an der ehemaligen Waldgaststätte „Gieselers Höhe“ nicht mehr existiert. Auch um den Tresen eines Malenter Lokals rankt sich eine Geschichte. Der stand einst in den Hansa-Stuben (heute Markt 17). In dem Haus gründeten Eutiner Dienstmädchen nach 1890 eine Art Gewerkschaft, um ihrer Forderung nach geregelten Arbeitszeiten und Urlaub Nachdruck zu verleihen. Arbeitervereine trafen sich dort, später sei es Sturmlokal der SS gewesen. Nach dem Krieg führte Josefine Breede das Lokal. „Man ging zu Tante Fine, wo Tante Lotte kellnerte“, erinnert Regine Jepp an den beliebten Treffpunkt. Über Neudorf und die Staudengärtnerei Herms bis zum Rosengarten und dem Ihlpool geht die Bilderreise weiter. Die Häuser dort mussten Parkplätzen weichen. „Wir sind glücklich über jede Aufnahme vom Ihlpool“, verweist Jepp auf die Raritäten und zeigt den Stammsitz der Firma Janus neben Massur (Plöner Straße 1). Es folgen das Hotel Stadt Oldenburg (heute Lido-Bar), Motive der Lübecker Straße und des Bahnhofs. Mit dem Bahnanschluss Eutins im Jahr 1866 seien Albert-Mahlstedt-Straße („dort wohnte die Eutiner Crème“) und Peterstraße erschlossen worden. „Wie viele Stunden haben wir auf den Brücken verbracht und Züge geguckt“, sinniert Lanken beim Anblick eines Fotos des Bremserhäuschens unterhalb der Waldstraße. Und weiter geht es zu dem damals beliebten und begehrten, „brandheißen“ Postkartenmotiv des Feuers 1907 im Hotel Holsteiner Hof am Markt (heute Sky und Rossmann).

Am Ende verspricht Hümme, es werde nicht die letzte Ausstellung mit Lokalkolorit bleiben. Allein die drei Anekdotenführungen seien sehr gut besucht gewesen. „Wir hatten nur positive Rückmeldungen.“