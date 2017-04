Abrissarbeit im Hofmeier-Gang

Die Stahl-Glas-Konstruktion im Professor-Hofmeier-Gang wird beseitigt, kündigt das Rathaus an. Die Überdachung sei in einem schlechten Zustand und werde nach dem Abbau entsorgt.

Wegen der Arbeiten sei der Professor-Hofmeier-Gang heute und morgen nur eingeschränkt erreichbar. Der Gang sei in dieser Zeit entweder nur vom Stadtgraben oder vom Markt her begehbar. Das Bistro im Gang bleibe während der gesamten Rückbauarbeiten erreichbar. Restarbeiten seien für die kommende Woche geplant. Dazu gehöre die Installierung einer neuen Beleuchtung.

Leitungsbau am Segenhörn



Auf dem Parkplatz Segenhörn haben Leitungsarbeiten der Stadtwerke Eutin begonnen. Die werden laut einer Mitteilung aus dem Rathaus bis Freitag, 28. April, dauern und zu Einschränkungen auf dem Parkplatz führen.

Gesunde Kost für Kleinkinder



Claudia Prust informiert am Donnerstag, 27. April, um 18.30 Uhr in der Familienbildungsstätte über gesunde Ernährung von Babys und Kleinkindern, Monat für Monat und abwechslungsreich. Anmeldungen erbeten unter Tel. 04521/6858.

von Achim Krauskopf

erstellt am 18.Apr.2017 | 19:17 Uhr