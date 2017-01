A 215 für eine Nacht gesperrt

Zur Vorbereitung des Um- und Ausbaus der Autobahn-Anschlussstelle Kiel-Mitte nimmt das städtische Tiefbauamt Rodungs- und Erdarbeiten vor. Ende Januar muss das Tiefbauamt die dafür notwendigen Schutzeinrichtungen in der Zufahrt zur A 215 umsetzen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, ist die Umsetzung unter laufendem Verkehr nicht möglich. Die Zufahrt vom Olof-Palme-Damm (B 76) auf die A 215 in Richtung Hamburg muss für die Dauer der Arbeiten komplett gesperrt werden. Die Vollsperrung beginnt am Montag, 30. Januar, um 21 Uhr und dauert voraussichtlich bis Dienstag, 5 Uhr morgens. Eine Umleitung ist ausgeschildert.



von Redaktion Eutin

erstellt am 27.Jan.2017 | 18:54 Uhr