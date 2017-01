Plön : 2017 gibt Anlass zur Hoffnung

1 von 1 Foto: Wilhelmy 1 von 1

Trotz vieler Widrigkeiten sollte man das neue Jahr mit Optimismus und Zuversicht als Triebfeder angehen, auch wenn vielleicht nicht alle optimistischen Ziele vollständig erreicht werden können, sagte Plöns Bürgermeister Jens Paustian gestern in seiner letzten Bilanz in dieser Funktion. Am 1. März wird er die Amtsgeschäfte an seinen gewählten Nachfolger Lars Winter übergeben. Und Zuversicht ist in seinen Augen derzeit mehr als angebracht. Viel habe man erreicht, viel für das neue Jahr ins Auge gefasst.

Eine wesentliche Aufgabe sei weiterhin die Konsolidierung des Haushalts. Paustian appellierte gleichzeitig an die anwesende Landrätin Stephanie Ladwig, dem verabschiedeten Haushalt Plöns mit einem Defizit von 1,5 Millionen Euro zuzustimmen. Ein mehr als wichtiges Thema sei im vergangenen Jahr die Betreuung der aufzunehmenden Flüchtlinge gewesen. Ihre Betreuung sei „ohne die Hilfe zahlreicher ehrenamtlicher Helfer einfach nicht möglich gewesen. Auch an diese heute mein aufrichtiger Dank.“

Erfreulich gewesen sei, dass das Standesamt 137 Trauungen zu verzeichnen hatte. „Heiraten kommt anscheinend wieder in Mode: Die Eheschließungen zeigen eine steigende Tendenz.“ 55 Trauungen fanden im Prinzenhaus statt, fünf auf den Schiffen der Fünf-Seen-Rundfahrt und vier in der Schlosskapelle. Positiv zu vermerken sei die steigende Zahl der Einwohner. 1070 Neubürgern ständen 853 Fortzüge gegenüber. Deshalb muss sich Plön auch Gedanken darüber machen, wie man Baulücken im Innenstadtbereich nutzen kann. „Als Musterbeispiel sehe ich das Projekt ,Gerberhof’, für das in Kürze der erste Spatenstich vorgesehen ist.“ Darüber hinaus sollte man mit den Nachbargemeinden wie Rathjensdorf über gemeinsame Entwicklungspläne zum Beispiel in Tramm sprechen, regte Paustian an.

„Herzstück der investiven Vorhaben sind die Straßen unserer Stadt, und zwar einmal beinahe alle, was deren Beleuchtung angelangt.“ 850 000 Euro stehen für die Umrüstung auf LED-Lampen bereit. Auch mit dem Ausbau des Steinbergweges soll begonnen werden, an deren Kosten allerdings auch die Anlieger beteiligt werden. Zudem wird die Feuerwehr ein neues Löschfahrzeug für 377 000 Euro erhalten. Steigerungswert seien die weitgehend gleich gebliebenen Besucherzahlen mit den Übernachtungen. Dazu müsse aber auch das Hotellangebot in der Stadt ausgebaut werden, sagte Jens Paustian und gab seinem Nachfolger noch seine besten Wünsche mit auf den Weg. „Ich wünsche Dir in deinem neuen Amt ein gutes Geschick, eine glückliche Hand und den Elan, mit dem richtigen Augenmaß für das Machbare die Herausforderungen zu bestehen.“

Einen überaus positiven Blick warf der Kommandeur der Marineunteroffiziersschule (MUS), Kapitän zur See Matthias Kähler, auf das neue Jahr. „Es wird sicherlich kein langweiliges Jahr.“ Die Welt, die ein wenig aus den Fugen geraten sein, stelle die Innere und Äußere Sicherheit vor neue Herausforderungen. Konkret für die Bundeswehr bedeute dies, dass der Abbau von Personal und Material gestoppt sei. „Vor der Wende hatten wir 188 Boote, heute weniger als 60.“ Dabei hätten die Aufgaben – gerade bei Auslandseinsätzen – zugenommen.

Neue Boote würden nun kommen, der Personalbedarf steige damit auch. „Die MUS ist derzeit bis an die Grenzen ausgelastet, 3000 Lehrgangsteilnehmer wurden im vergangenen Jahr in Plön ausgebildet.“ Gleichzeitig wurde und werde in die Infrastruktur der Kaserne investiert. Problematisch aber bleibe die nun eingeführte 41-Stunden-Woche für die Soldaten. Damit müsse auch die Marine nun haushalten. Umso erfreulicher sei, dass die MUS beauftragt sei, am 10. Juli den Tag der Bundeswehr in Schleswig Holstein auszurichten.









von Constanze Emde

erstellt am 09.Jan.2017 | 15:45 Uhr

