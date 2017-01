Wertvolle Kunst vor Bücher-Kulisse

1 von 1 Foto: Prenzel 1 von 1

Seit Jahren hat er die Niebüller Bücherei zu einem bekannten Ausstellungsort der Region gemacht; dabei hat der Kurator und Künstler Andreas Brandt die entscheidende Rolle gespielt. „Andreas Brandt hatte die Verbindungen ins In- und Ausland, er war selbst ein international anerkannter Konstruktivist“, schildert Ronald Steiner, Leiter der Niebüller Stadtbücherei. „Zudem hatte er als Hochschullehrer in Hamburg den Blick für junge, aufstrebende Künstler.“

Nachdem Andreas Brandt Anfang vergangenen Jahres gestorben ist, gab es glücklicherweise keine Vakanz. Mit Thomas Gädeke, dem Leiter der grafischen Sammlung am Landesmuseum Gottorf, hatte Ronald Steiner bald jemanden gefunden, der das Ehrenamt weiterführen konnte und wollte. Als weitere kompetente Person kam Professor Manfred Reuther hinzu, der als langjähriger Direktor des Nolde-Museums ebenfalls über ein ausgezeichnetes Netzwerk verfügt. Und als es im Vorjahr um die Horst Janssen-Ausstellung ging, kam mit Professor Heinz Spielmann, dem früheren Leiter des Landesmuseums, ein weiterer Fachmann der Sonderklasse hinzu.

Dieses Dreigestirn am Kunsthimmel hat sich mittlerweile noch um zwei weitere Personen erweitert. Da ist zum einen die Leiterin der Stadtgalerie im Brunsbütteler Elbforum, Silke Eikermann-Moseberg, als auch Claudia Knauer, Direktorin der deutschen Zentralbücherei in Apenrade. „Der Schritt über die Grenze ist für uns natürlich ganz besonders bedeutsam“, sagt Ronald Steiner zu diesem neuen Aspekt. „Den deutsch-dänischen Kulturaustausch haben wir über 35 Jahre fest im Blick.“ Die kulturelle Zusammenarbeit läuft bereits auf hohen Touren.

Gerade ist die neue Michael Ende Ausstellung aus Apenrade eingetroffen; sie wird am Montagabend um 20 Uhr mit einem Vortrag in der Stadtbücherei eröffnet. „Alles in einer schweren Kiste“, lacht Ronald Steiner, „doch der Schlüssel fehlte zunächst.“ Er ist inzwischen aber per Post eingetroffen.

Immerhin glückte die „Retourkutsche“: Denn das Kunsttransport-Fahrzeug fuhr keineswegs leer zurück. Ronald Steiner und sein Team schickten die Horst Janssen-Ausstellung mit Werken aus dem Fundus von Frauke Gloyer, Heinz Spielmann und Thomas Gädeke Richtung Norden. Ab dem 16. Januar können die dänischen Kunstfreunde nun den „besten Zeichner des Jahrhunderts“ bewundern.

Die Süd-Nord-Achse Richtung Elbe wird im Juni aktiviert. Dann gibt es die Ausstellung „Picasso & Co“ in der Stadtbücherei zu sehen. Selbige Ausstellung mit Reisebildern, Druckgrafiken aus der Sammlung und Kunststiftung Spielmann-Hoppe, wurde am vergangenen Sonntag in Brunsbüttel glanzvoll eröffnet und läuft dort bis zum 17. April. Von da aus geht die Schau nach Apenrade, ehe sie am 10. Juni in Niebüll durchstartet.

In Niebüll geht es nach der Michael Ende Ausstellung (bis 25. Februar) am 22. April mit Nikolaus Störtenbeker weiter. Der Schleswig-Holsteiner ist einer der führenden norddeutschen Realisten. Von 1996 bis 1998 lieferte er unter anderem Illustrationen für das FAZ-Magazin.

von Redaktion Nordfriesland

erstellt am 10.Jan.2017 | 15:07 Uhr