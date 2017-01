Wenn künftig „WestWind“ bläst

vergrößern 1 von 2 Foto: Dieter Wrege 1 von 2

In der Musikszene Südtonderns gibt es eine Veränderung. Der aus vielen Veranstaltungen bekannte Feuerwehrmusikzug Emmelsbüll-Horsbüll hat sich aufgelöst. An seiner Stelle ist das WestWind-Orchester Südtondern gegründet worden. „Wir sind ein modernes Blasorchester, in dem noch Plätze für weitere Musiker frei sind“, erklärte Vorsitzender Ralf Boysen.

Die Auflösung des Feuerwehrmusikzuges hat verschiedene Gründe. Unter anderem hatte sich mit der Zeit ergeben, dass dem Musikzug keine aktiven Feuerwehrleute mehr angehören. In absehbarer Zeit seien auch keine Musiker aus der Feuerwehr zu erwarten. Kontakte zur örtlichen Feuerwehr gebe es auch kaum noch. Bis auf Ernst Momsen war auch kein Vorstandsmitglied einer den beiden Ortswehren zur letzten Jahreshauptversammlung des Musikzuges erschienen.

Der Feuerwehrmusikzug wurde 1977 gegründet. Erster Dirigent und Ausbilder war der ehemalige Militärmusiker Johannes Carstensen aus Risum-Lindholm. Als sich der Musikzug „freigespielt“ hatte, leiteten ihn nacheinander Manfred Fensterer, Ulrich Kruse, Burkhard Urban und Albert Franz. Zuletzt war es die Niebüllerin Monika Fischer, die nun auch das „WestWind“-Orchester dirigieren wird.

Die neue Formation etablierte sich in der Vereinsform. Als Vereinszweck wird in der von der Gründungsversammlung beschlossenen (und von Finanzamt und Gericht geprüften) Satzung „die Förderung von Kunst und Kultur“ genannt, und zwar in Form der Orchester-Blasmusik. Der Satzungszweck werde „durch Förderung und Pflege der Musik in Gemeinschaft, Erlernen und Darbietungen von Musikstücken sowie durch musikalische Förderung von Jugendlichen verwirklicht.“

Im Klartext sprach Ralf Boysen von einem Blasorchester, das neben traditionellen Märschen und bekannten Melodien auch Schlager, Pop und Rock, Musicals und Filmmusik spielen wird. „Es wird Musik für jedes Alter sein“, versprach er und kündigte an, „dass wir uns jeden Mittwoch zum Üben treffen und beim Musizieren Spaß haben werden.“

Es galt bei der Gründungsversammlung, erste Regularien abzuwickeln. In den Vorstand wurden gewählt: Ralf Boysen (Vorsitzender), Stephanie Fischer (2. Vorsitzende), Inke Matthiesen (Schriftführerin), Arno Karstens (Schatzmeister) und Sabrina Clausen (Notenwartin). Dirigentin bleibt Monika Fischer. Die Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag von 60 Euro. Im Internet kann das Orchester unter www.westwindorchester.de angeklickt werden. Über Vereinslogo und die Kleidung wird noch nachgedacht, desgleichen über die Aufgabenverteilung, zu der auch die Nachwuchsausbildung gehört. Jugendliche, die im Orchester mitmachen wollen, sind willkommen. Über das Übungslokal wird auch noch nachgedacht. Vorerst ist es die ehemalige Schule am Kleinkoogsweg. Doch es könne durchaus auch eine Adresse in Niebüll sein, weil das Orchester mit aktiven Musikanten aus ganz Südtondern rechnet.

Namens der Feuerwehr wünschte Ernst Momsen dem Orchester alles Gute und drückte sein Bedauern darüber aus, dass sich Musikzug und Feuerwehr „auseinander gelebt“ haben. Bürgermeister Walter Sieger äußerte sich erfreut darüber, dass der Musikzug – wenn auch nun in anderer Form – weitermacht. Namens der Gemeinde bot er dem „WestWind“-Orchester Unterstützung an. Gründungsmitglied Fritz Jessen meinte, dass das neue Orchester auf Hilfe aus Niebüll angewiesen sei. Er mahnte an, die Jugend nicht zu vergessen. „Denn auch das neue Orchester steht und fällt mit dem Nachwuchs.“

von Sibylle Bremer

erstellt am 13.Jan.2017 | 11:49 Uhr