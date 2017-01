Vom richtigen Umgang mit der Presse

vergrößern 1 von 2 Foto: wrege (2) 1 von 2

Wie verhalte ich mich an einem Einsatzort gegenüber der Presse? Gemeindewehrführer Dirk Breckling wollte es ganz genau wissen und holte sich zur ersten Zusammenkunft 2017 der Ortswehren Lindholm und Risum kompetente Antworten ein. Diese gab Polizeihauptkommissar Hanspeter Schwartz, Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion Flensburg, in einem Referat auf der Versammlung der Gemeindewehr vor 100 Feuerwehrleuten im Lindholmer Knopp.

Zur Person von Polizeihauptkommissar Schwartz: In seiner Eigenschaft als Pressesprecher ist er bei „besonderen Vorkommnissen“ vor allem im Bahnbereich zuständig für ganz Schleswig-Holstein mit 44 Bahnhöfen, 49 Haltestellen und 753 Kilometern im Streckennetz. Nicht ausgeschlossen dabei ist die enge Zusammenarbeit mit der Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten und Behörden. Die Bundespolizei als Nachfolgerin des Bundesgrenzschutzes hat eine wahre Vielfalt von Aufgaben, zu denen auch grenzpolizeiliche Aktivitäten wie Ausweis- und Passkontrollen zählen, die ein unerlaubtes Passieren der Grenze verhindern.

Speziell ging es auf dem Lindholmer Abend um die Zusammenarbeit mit der Presse, die im Landespressegesetz geregelt ist. Wie die Presse eine öffentliche Aufgabe erfüllt, indem sie sich Nachrichten beschafft, diese veröffentlicht und Stellung nimmt und Kritik übt, sind die Behörden verpflichtet, den Vertretern der Presse die zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe dienenden Auskünfte zu erteilen. Auskünfte können verweigert werden, wenn sie ein schwebendes Verfahren tangieren, der Geheimhaltung unterliegen oder schutzwürdiges privates Interesse verletzen.

Hanspeter Schwartz gab nähere Erläuterungen. An Einsatzorten empfiehlt es sich zu regeln, wer Auskünfte erteilt. Pressevertreter müssen sich ausweisen. Auskünfte müssen „gleichzeitig für alle“ erfolgen. Persönlichkeitsrechte und Rechte am Bild sind zu beachten. Unfallbeteiligte genießen Anonymität. Rettung und Gefahrenabwehr haben Vorrang vor dem Erteilen von Auskünften. In bestimmten Fällen ist Sensibilität angezeigt. Pressesprecher halten den Einsatzkräften den Rücken frei. Zur bildhaften Verdeutlichung seines Vortrags nannte er eine Reihe von Beispielen aus dem Einsatzgeschehen.

Gemeindewehrführer Breckling berichtete über ein normales Jahr 2016, was Einsätze und Hilfeleistungen anging, wie sie bereits in den Jahresberichten der beiden Ortswehren anklangen. Als besondere Ereignisse nannte er das 125-jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Risum und die Inbetriebnahme des neuen Fahrzeugs „HLF 10“ für die Freiwillige Feuerwehr Lindholm. Ausbildung und Einweisung in den Digitalfunk sowie Brandschutzerziehung in den Schulen und Kindergärten und eine Übung auf dem Gelände des Betonwerks waren Stationen des Alltags. Zu diesem zählte auch eine Übung der Feuerwehrbereitschaft. In der Ersten Hilfe frischten Einsatzkräfte die Kenntnisse auf. Für die Senioren in Uniform fand ein Ausflug statt. In diesem Jahr ist für die Atemschutzträger eine Schulung im Übungscontainer Rendsburg vorgesehen. Außerdem wurden drei Termine in der Niebüller Übungsstrecke gebucht. In der Risumer Feuerwacht steht ein Erste-Hilfe-Kursus an. Im Laufe des Jahres sollen die digitalen Handfunkgeräte geliefert werden.

Bürgermeister Hauke Christiansen und Wolfgang Claasen (Kreisfeuerwehrverband) nahmen Ehrungen vor: Jörg Sönnichsen (Freiwillige Feuerwehr Risum) erhielt das Brandschutzehrenzeichen in Silber, Hauke Friedrichsen (Freiwillige Feuerwehr Lindholm) das Feuerwehrehrenkreuz des Landes in Bronze.











von Redaktion Nordfriesland

erstellt am 19.Jan.2017 | 11:41 Uhr