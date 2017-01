Tierfreundin : „Vogelguckerin“ aus Leidenschaft

vergrößern 1 von 5 Foto: wrege 1 von 5









Ein Spaziergang, ohne auf Kohlmeise, Kleiber oder Spatz rechts und links des Weges zu achten? Für Irmtraut Clausen undenkbar. „Ich bin eine leidenschaftliche Vogelguckerin“, sagt die Galmsbüllerin über sich selbst. Angefangen hat die Faszination für die heimische Vogelwelt bei der zweiten Vorsitzenden des Naturschutzbundes (Nabu) Leck/Niebüll schon als junges Mädchen. „Ich konnte eine Amsel nicht von einem Star unterscheiden. Das wollte ich ändern.“ Diesen Vorsatz hat sie längst sehr erfolgreich in die Tat umgesetzt: Inzwischen ist die pensionierte Lehrerin eine echte Expertin, die ihr Wissen bei geführten Wanderungen weitergibt. Und an der „Stunde der Wintervögel“ nimmt sie selbstverständlich teil.

Diese bundesweite Mitmachaktion des Nabu findet vom 6. bis 8. Januar statt. Alle Interessierten sind eingeladen, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen. Spatzen, Meisen und Amseln wurden laut Irmtraut Clausen bei der Zählaktion im vergangenen Jahr am häufigsten in Südtonderaner Gärten ausgemacht. Aber auch Buchfink und Rotkehlchen seien gut vertreten.





„Rotkehlchen kommen oft aus Skandinavien zu uns und haben in unseren Gärten ihr Winterrevier abgesteckt.“ In Südtondern heimisch sind laut der Expertin zum Beispiel die Zaunkönige: „Die flitzen auch bei mir auf dem Deich im Garten herum. Zaunkönige singen auch im Winter, um ihr Revier zu markieren und zu zeigen: Hier bin ich der King.“

Für Singvögel gebe es im Winter zwei Möglichkeiten: „Ihr Ziel ist es, ihre Art zu erhalten. Entweder sie fliegen weg in ein warmes Quartier. Oder sie versuchen, hier zu bleiben. Dann sind sie rechtzeitig da, um ein Revier zu gründen und sich ein Weibchen zu suchen.“ Im Moment sei das Nahrungsangebot noch relativ gut: „Bei diesen eher milden Temperaturen finden sie noch Insekten wie Spinnen unter Baumrinden. Bei strengen Wintern, besonders mit fester Schneedecke, leiden die Vögel aber richtig“, sagt Irmtraut Clausen. Doch auch wenn derzeit klirrende Kälte nicht in Sicht ist, spricht ihrer Meinung nach nichts dagegen, die gefiederten Gäste im Garten mit Meisenknödeln und Sonnenblumenkernen zu versorgen: „Man soll ruhig füttern, damit schadet man den Vögeln auf keinen Fall.“ Im Gegenteil, vielen Singvögeln tue es gut, weil die umliegende Landschaft immer weniger Nahrung biete.

Und zur Zählaktion trifft es sich, dass sich besonders am Futterhäuschen die Gartenvögel gut beobachten lassen – und mit etwas Glück ist vielleicht auch ein eher seltener Gast zu entdecken. „Einen Kernbeißer zu beobachten, das wäre zum Beispiel etwas Besonderes“, sagt Irmtraut Clausen. Auch die orangefarbenen Bergfinken oder die federhaubentragenden Seidenschwänze seien ein außergewöhnlicher Anblick – allerdings könne man nicht fest mit ihnen rechnen: „Das sind eher Überraschungsgäste, sie werden auch Invasionsvögel genannt, sie kommen nicht jedes Jahr.“ Typisch für diese Besucher sind unregelmäßige, schwer voraussagbare Abwanderungen aus dem ursprünglichen Brutgebiet. Mangelt es ihnen an Nahrung, tauchen die Invasionsvögel auch weit entfernt von ihren Lebensräumen auf, häufig in Scharen.

Ob seltener Gast oder heimischer Spatz: „Jeder Vogel verdient es, dass man ihn anschaut, nicht nur die seltenen Exemplare. Denn jeder ist eine Schönheit für sich. Der Feldsperling ist zum Beispiel viel filigraner und possierlicher als der Haussperling. Genaues Hinschauen lohnt sich“, ermuntert Irmtraut Clausen. Mitmachen bei der Stunde der Wintervögel könne wirklich jeder: „Es ist auch nicht schlimm, wenn mal ein Fehler beim Zählen passiert.“

Bestimmungsbuch oder Faltblatt (siehe auch Infokasten) sind mögliche Hilfen, um die Singvögel im eigenen Garten besser identifizieren zu können. Wer die Wintervögel zuvor mit fachkundiger Anleitung noch besser kennenlernen möchte, hat dazu am Sonnabend, 7. Januar, Gelegenheit. Bei einem Spaziergang zur „Stunde der Wintervögel“ durch die Lecker Grünanlagen erhalten Naturfreunde von Irmtraut Clausen Informationen und Beobachtungstipps rund um das Thema Wintervögel. Interessierte treffen sich um 9.30 Uhr am Naturkundemuseum in Niebüll und um 10 Uhr vor der Kirche in Leck. „Jeder kann jederzeit anfangen – und wird merken: Bald geht es ganz von selbst, die Vögel zu erkennen und zuzuordnen“, sagt Irmtraut Clausen.









