Verkaufsoffene Sonntage vor dem Aus?

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Im letzten Jahr waren es in Niebüll die beiden Veranstaltungen „Frühlingserwachen“ und „Herbstzauber“. Beide boten verschiedene Events rund um einen verkaufsoffenen Sonntag. In Leck hingegen öffnen die örtlichen Geschäfte auch am Sonntag ihre Türen, wenn der Jahrmarkt auf dem Viehmarkt ansteht. Tage, die in Südtondern schon Tradition haben, die aber mit dem Schreiben des Kieler Innenministeriums aus dem Dezember fraglich geworden sind. Demnach sollen die Kommunen nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts künftig noch stärker prüfen, ob das Event wirklich einen verkaufsoffenen Sonntag rechtfertigt. Vereinfacht sagt das Schreiben aus, dass verkaufsoffene Sonntage nicht genehmigt werden dürfen, wenn die Veranstaltung nur vorgeschoben wird, um die Ladenöffnung zu ermöglichen. Die Veranstaltung alleine müsste mehr Besucher anlocken als der verkaufsoffenen Sonntag ohne Event (wir berichteten).

Welche Auswirkungen könnte dies für Südtonderns Terminkalender haben? Genehmigt werden müssen derartige Veranstaltungen vom Ordnungsamt in Niebüll, zuständig dafür ist dort Malte Rolfs. „Nun werden die Veranstaltungen sicherlich kritisch hinterfragt werden müssen“, sagt Rolfs zur verschärften Rechtslage. „Das bedeutet aber noch lange nicht, dass man jetzt sämtliche Veranstaltungen mit verkaufsoffenen Sonntagen absagen muss.“ In einigen Veranstaltungsorten wie Niebüll, Dagebüll, Süderlügum oder Aventoft greifen Bäder- und Grenzregelungen. „In den Orten beispielsweise bestehen sowieso ganz andere Möglichkeiten.“

Niebülls HGV-Geschäftsführer Holger Jessen bleibt daher zuversichtlich. „Ich denke nicht, dass die neue Regelung Auswirkungen auf unsere Pläne haben wird. Wir haben bewiesen, dass wir viele Leute nach Niebüll locken können, die auch ohne die offenen Geschäfte in die Stadt kommen würden. Nehmen wir als Beispiel den Kunsthandwerkermarkt vom Herbstzauber. Der wäre auch so ein Publikumsmagnet.“

Stadtmanager Holger Heinke würde ein Aus bedauern: „Das Event ‚Verkaufsoffener Sonntag’ ist ein wichtiges, oft traditionsreiches Marketinginstrument für den lokalen Einzelhandel. Viele Arbeitnehmer freuen sich, die Sonntagsöffnung an einem eigenen freien Tag nutzen zu können. Weniger dieser Sonderöffnungszeiten würden einen Wettbewerbsnachteil des stationären Einzelhandels gegenüber Öffnungszeiten unabhängigen Einkaufsmöglichkeiten bedeuten.“

Sowohl Stadtmanagerin Sabine Schwarz als auch HGV-Chef Sven Lück möchten für Leck die verkaufsoffenen Sonntage nicht missen. Schwarz: „Sie sind traditionell immer an den Jahrmarktstagen im Frühjahr und Herbst – alle zwei Jahre auch noch parallel zu einer attraktiven Messe in der Nordfrieslandhalle – da gehört das einfach dazu, dass sich der Luftkurort Leck auch in der Hauptstraße und dem Gewerbegebiet von seiner Schokoladenseite zeigt. Am besten bei Sonnenschein!“

Lück: „Vier verkaufsoffene Sonntage sind bislang im Jahr möglich. In der Regel beantragt Leck ja nur zwei Sonntage für sich. Traditionell die Jahrmarktssonntage, zu denen, wie früher beim Viehmarkt, die Leute aus nah und fern in den Zentralort Leck strömen, um endlich mal ein entspanntes Einkaufserlebnis mit der ganzen Familie zu haben.“



von Sibylle Bremer

erstellt am 05.Jan.2017 | 15:19 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen