Der Haushalt der Stadt Niebüll wurde am Donnerstag einstimmig verabschiedet. Bürgermeister Wilfried Bockholt brachte die Einigkeit auf den Punkt: „Unser Haushalt ist gut aufgestellt.“ Es sei eindrucksvoll, „20 Millionen Euro zu bewegen“ und für Klärwerk und Gemeinschaftsschule 15 Millionen Euro bereitzustellen. „Dank der Steuereinnahmen in Höhe von 10 Millionen haben wir an dieser Stelle nur 5 Millionen Euro Schulden gemacht.“

Zuvor hatte die Vorsitzende des Finanzausschusses, Bettina Sprengel, die Ausgaben im Einzelnen erläutert. „Die Hebesätze haben wir 2016 rechtzeitig erhöht.“ Damit kann man wirtschaften. So kauft die Stadt Grundstücke an, die als Baugebiete wieder veräußert werden. „Niebüll ist eine wachsende Stadt. Dieser Grunderwerb kostet 2,7 Millionen Euro“, erklärte Bettina Sprengel. Baumaßnahmen kosten ebenfalls viel Geld: So die Renovierung der Sporthalle am Schulzentrum, der Bau einer Fahrzeughalle am Bauhof und besonders der Neubau der Südtondernhalle. Wichtig sei auch die energetische Sanierung der Schwimmhalle.

Aber auch der Verkehr soll neu geordnet werden: Eine Änderung der Vorfahrt mit Linksabbiegerspur im Osterweg Richtung Sky; eine weitere Änderung der Vorfahrt am Stellwerk Richtung Bahnhofstraße. Dabei fiel den zahlreichen Besuchern der Sitzung auf, dass Niebüll viel für die Kinder und Jugend tut: Allein die Kindertagesstätten verschlingen 1,3 Millionen Euro. Und der Posten Jugend schlägt mit 2 Millionen zu Buche. Gut angelegtes Geld, lautet dazu die einhellige Meinung der Kommunalpolitiker. Doch auch das Amt und der Kreis sind „gefräßig“. Die Umlagen summieren sich auf 5,7 Millionen Euro. Die Parteien äußerten sich nach Bettina Sprengels ausführlicher Haushaltsrede durchweg positiv.

„Die CDU Fraktion ist von drei Grundsätzen geleitet: Die Stadtentwicklung von Niebüll mit gemeinsam festgelegten Zielen, Strategien und Handlungsprioritäten. Die Nachhaltigkeit in der Finanzpolitik nach dem Grundsatz „Handlungsspielräume erhalten und schaffen“ sicherstellen. Die Zukunftsfähigkeit Niebülls erhalten“, betonte Fraktionschef Bernd Neumann. Auf Antrag der CDU-Fraktion sei ein Baulückenkataster erstellt worden. „Unser Ziel ist es, eine sinnvolle und effiziente Verdichtung der Innenbereiche zu erreichen. Im Rahmen der Stadtentwicklung sind sämtliche Baulücken in der Stadt Niebüll begutachtet und in einem Baulückenkataster festgehalten.“ Beim Thema Stadtbild freut sich Neumann auf die Anschaffung eines Stadtmodells, das auf dem Rathausplatz stehen wird. „Wir danken vor allem den Sponsoren.“

Auch die SPD stellte die Erfolge in den Vordergrund. „Die meisten Anträge sind positiv abgestimmt worden“, resümierte Fraktionschef Thomas Uerschels. „Die SPD setzt sich für Sanierung der Bürgersteige und der Straßen ein, so zum Beispiel der Gotteskoogstraße ein.“ Ein Schwerpunkt sei der Bahnübergang Gather Landstraße. Hier habe die SPD bereits 2015 ein Planungsbüro laut Beschluss der Stadtvertretung ins Spiel getracht. „Hier geht es nun voran.“ Themen wie Sport, Schulen, Schwimmbad und Kitas lägen der Partei ebenfalls am Herzen, auch der erschwingliche Wohnraum bleibe im Fokus. Hier unterscheiden sich die Parteien kaum – und auch beim Kampf um das Krankenhaus stand man Schulter an Schulter. „Hier hat die SPD maßgeblich zum Erhalt beigetragen“, betonte Thomas Uerschels. Vehement votierte er für die Wiedereinrichtung einer Geburtshilfestation.

Erfrischend kurz war die Erklärung der SSW-Fraktionsvorsitzenden Christine Kernbichler: „Wir fühlen uns als Minderheit gut angenommen und anerkannt.“ Sie dankte besonders für die Zuwendung für den dänischen Kindergarten.

Ein gemeinsamer Dank ging an den Stadtkämmerer Lothar-Heinrich Wohlert, der die gesamte Vorarbeit geleistet hatte. „Die Stadt verfügt über eine solide Haushaltslage mit niedrigem Schuldenstand bei einer hohen Eigenkapitalquote. Die Finanzplanung bis 2020 lässt erkennen, dass die Zeiten hoher Überschüsse vorbei sind“, lautete sein Statement.





von Anja Werner

erstellt am 27.Jan.2017 | 10:10 Uhr