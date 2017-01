Bahnübergang : Tunnel unter der Gather Landstraße?

1 von 1 Foto: werner 1 von 1

Länger als zehn Minuten schutzlos im Regen, Hagel, Schneeschauer oder in der Kälte stehen. Dabei dann auch noch auf den Zug schauen, der gerade ohne einen abfährt. Frustreich gestalten sich nun schon seit einiger Zeit für Fußgänger und Radfahrer die langen Wartezeiten am Bahnübergang Gather Landstraße, in unmittelbarer Nähe des Niebüller Bahnhofs. „Das lässt sich ändern. Es mangelt nicht an Geld, sondern am Umsetzungswillen.“ Das meint zumindest Ingo Dewald, Geschäftsführer der Norddeutschen Eisenbahngesellschaft Niebüll (neg). Von seinem Büro gegenüber des Bahnhofgebäudes schaut er täglich auf die häufig länger als zehn Minuten geschlossenen Schranken am Übergang Gather Landstraße – und auf die Wartenden auf beiden Seiten. „Besonders schlimm ist es für die, die von der östlichen Hälfte kommen. Die sind praktisch abgeschnitten und können ihren Zug oft nur noch von hinten sehen“, sagt Dewald. Seiner Ansicht nach könnte ein Tunnel für Fußgänger und Radfahrer unter der Gather Landstraße, der eine direkte Verbindung mit den Gleisen hat, diese Probleme schon in absehbarer Zeit lösen. „Das würde die alltägliche Lebensqualität vieler Pendler und Bürger, die von einem in den anderen Teil der Stadt wollen, spürbar verbessern. Deshalb würde ich mir eine baldige Entscheidungsfindung wünschen“, sagt Ingo Dewald.

Die Voraussetzung dafür seien günstig, denn: Ein Ingenieurbüro hat den Bahnübergang, der für so viel Ärger sorgt, bereits vermessen. Die Experten waren vor Ort, da die neg, deren Wagen die Strecken von Niebüll nach Dagebüll-Mole sowie von Niebüll nach Tondern/Esbjerg bedienen, kommenden Sommer in Bosbüll eine weitere Haltestation einrichten wird sowie in Deezbüll und Maasbüll den Bahnsteig erhöhen möchte. „Da haben wir uns gesagt, wir lassen den Übergang Gather Landstraße gleich mit vermessen“, sagt Dewald. Die Daten wurden im März vergangenen Jahres der Stadt Niebüll, beziehungsweise der Amtsverwaltung zur Verfügung gestellt. „Passiert ist seitdem nicht fiel“, bedauert Dewald.

Das Bauamt bestätigt, dass diese Daten vorliegen. Dennoch ist es sowohl für Bauamtsleiter Udo Schmäschke, als auch für Bürgermeister Wilfried Bockholt noch ein längerer Weg bis zum Bau einer Querung – ob Tunnel oder Brücke. „Die Lösungssuche ist komplex und vielschichtig. Am Ende könnte sie sich auch zu einem großen städtebaulichen Projekt entwickeln“, sagt Wilfried Bockholt. Damit meint der Bürgermeister die noch offene Frage, ob es eine Querung auch für Autofahrer geben soll und kann. Denkbar sei auch die komplette Aufhebung des Bahnübergangs.

„Ein sensibles Thema, auf das ein großer öffentlicher Druck lastet. Deshalb möchten wir nur Lösungsvorschläge mit Hand und Fuß präsentieren“, sagt Udo Schmäschke. Aus genanntem Grund sei man aber an diesem Thema dran, bisher sei es in Sitzungen aber nur nichtöffentlich behandelt worden. „Vor Weihnachten haben erste Sondierungsgespräche mit Planungsbüros stattgefunden“, sagt Schmäschke. Laut Wilfried Bockholt habe der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung der grundsätzlichen Beauftragung des vorgeschlagenen Ingenieursbüros zugestimmt, das nun Lösungsvorschläge erarbeiten soll. Udo Schmäschke rechnet damit, dass das Thema in der übernächsten Sitzung der Stadtvertreter zum öffentlichen Tagesordnungspunkt wird.

Ingo Dewald favorisiert den für ihn relativ zeitnah umsetzbaren Bau des genannten Tunnels für Fußgänger und Radfahrer. Genug Fläche sei vorhanden, um in Form einer Schnecke auf einer Grünfläche an der Gather Landstraße westlich des Übergangs in die Tiefe zu gehen. Eines der Gleise, das über diesen Übergang führt, gehört der neg, die restlichen der Deutschen Bahn. „Das wissen viele gar nicht. Wir möchten einen Beitrag zur Verbesserung leisten, auch unsere Kunde müssen derzeit die häufigen, oft extrem langen Wartezeiten in Kauf nehmen“, erläutert Dewald.

Die Finanzierung der Unterführung stelle nach Einschätzung des Bahnexperten keine große Herausforderung da. Denn laut Eisenbahnkreuzungsgesetz würde es zu einer Drittelung der Baukosten kommen. „Das Land wäre dabei, wir wären dabei, die DB hat sich auch bereits aufgeschlossen dafür gezeigt. Von dem Drittel, das für die Stadt übrig bleiben würde, könnten weitere 50 Prozent gefördert werden“, erläutert Dewald. Positive Beispiele für einen Tunnel gebe es im Land mehrfach. Wilfried Bockholt bestätigt die Drittel-Finanzierung, jedoch: „Bei einem Tunnel sind die Bahnnetzbetreiber der Bauträger, nur bei einer Brücke ist es die Stadt.“



von Anja Werner

erstellt am 18.Jan.2017 | 05:00 Uhr