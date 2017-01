2016 in Zahlen : Südtonderns Zahlenwerk

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Was sagt die Statistik? Wurden 2016 mehr Mädchen oder Jungen geboren? Sinkt oder steigt die Bevölkerungszahl? Die aktuellen Daten für das gesamte Jahr 2016 geben einen Überblick.

Geburten:

Sterbefälle:

Eheschließungen:

In der Niebüller Geburtenstation kamen 2016 vor der Schließung am 1. Juli noch insgesamt 128 Kinder zur Welt. 49 Prozent davon waren Mädchen, 51 Prozent Jungen. Das heißt, es kamen 63 Mädchen und 65 Jungen zu Welt. In 2015 war das Verhältnis sehr ähnlich, da erblickten 48 Prozent Mädchen und 52 Prozent Jungen das Licht der Welt im Niebüller Kreißsaal. Die Gesamtzahl war mit 237 Geburten jedoch fast doppelt so hoch, wobei sich die Zahl auf das gesamte Jahr bezog. 2016 kamen schließlich nur in den ersten sechs Monaten Kinder in Niebüll zur Welt. Im Krankenhaus in Husum wurden 808 Kinder geboren. Davon 406 aus dem Umland – darunter auch Kinder aus dem Amt Südtondern . Für das ersten Baby, das auf dem Autozug Sylt-Shuttle zur Welt kam, wäre selbst die Geburtenstation in Niebüll zu spät gewesen. Das Mädchen und ihre Mutter waren im September im Rettungswagen von Sylt zum Husumer Kreißsaal unterwegs. Doch kurz vor Niebüll war ihr Köpfchen schon zu sehen.465 Sterbefälle verzeichnet das Amt Südtondern für das vergangene Jahr, etwa eben so viele wie in 2015. Da lag die Zahl der Verstorbenen bei 441 Einwohnern. Üblicherweise gibt es keinen Monat, in dem besonders viele Bürger sterben. Südtondern trotzte jedoch diesmal dieser Statistik: Im Februar war die Zahl der Todesfälle besonders hoch.184 Paare trauten sich und sind im letzten Jahr den Bund fürs Leben eingegangen. Vier Paare sind eine Lebensgemeinschaft eingangen (Gleichgeschlechtliche Ehe). Im Jahr zuvor waren es 180 Eheschließungen und fünf Lebensgemeinschaften. Besonders beliebte Monate für die Hochzeiten waren die Monate Juli und August. Den dritten und vierten Rang sicherten sich der Wonnemonat Mai sowie der winterliche Dezember. Wo wurde bevorzugt die Trauung zelebriert? Beliebte Orte waren die Kulturstätten das Andersen-Hüs (Risum-Lindholm), der Charlottenhof (Klanxbüll) und das Leck-Huus (Leck).





Zu- und Wegzüge:

Wetter:

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen



Themen zu diesem Artikel: Retrospektive

Niebüll

Kreis Tondern

Im vergangenen Jahr sind 1848 Frauen, Männer und Kinder in die Gemeinden des Amtes Südtondern gezogen. 2015 dagegen gab es 2644 Zuzüge. Das sind 796 weniger als im Jahr 2016. Dafür verließen im abgelaufenem Jahr auch nur 1593 Bürger Südtondern. 2137 waren es 2015. Insgesamt verzeichnet die Stadt also ein Einwohnerplus von 255 Personen. Ein Jahr zuvor war der Bürgerzuwachs im Amt mit 507 fast doppelt so groß. Zudem sind 2016 24 Menschen mehr gestorben als 2015. Im Bereich des Amtes Südtondern leben insgesamt rund 40 000 Einwohner. Zu den größten Kommunen gehören immer noch Niebüll und Leck, gefolgt von Risum-Lindholm mit aktuell 3791 Einwohnern. Damit entspricht die Entwicklung der Einwohnerzahl in Südtondern den Erwartungen des Statistikamts Nord. Experten berechneten dort im Jahr 2014, dass der Bevölkerungsbestand in Nordfriesland bis einschließlich 2017 zunehmen wird. Anfang vergangenen Jahres lebten über 163 960 Bürger im Kreis. In zehn Jahren jedoch werde es, so die Zahlen des Statistikamts, knapp 3000 Nordfriesen weniger geben.Herausragende Monate in der Jahresstatistik waren September und November: Im September gab es in der zweiten Monatsdekade mit 29,9 Grad Celsius die höchste Maximum-Temperatur seit 1947. Insgesamt verbuchte die Region 23 warme Tage mit einem Mittelwert über 20 Grad. 213 Sonnenstunden gab es, 150 Prozent mehr als gegenüber dem Mittelwert. Im November sorgten hingegen 13 Frosttage (Minimal-Temperatur unter 0 Grad Celsius) für einen Niebüller Wetterstationsrekord.