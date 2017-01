Empfang : Stadt-Verschönerer seit 40 Jahren

1 von 1 Foto: dieter Wrege (2) 1 von 1

Es ist längst guter Brauch, dass sich die Stadt und ihre Bürger zu Beginn eines Jahres in einem festlichen Rahmen zusammentun, um Rückschau zu halten und den Blick in die Zukunft zu richten. Der Neujahrsempfang gibt auch Gelegenheit, für besonderes Engagement zu danken. Dieses Mal war es Gärtnermeister Johannes Boysen, der seit Jahrzehnten immer dann zur Stelle ist, wenn es gilt, dem Stadtbild ein verschönerndes Mosaiksteinchen hinzuzufügen.

So geschehen gestern in der Mensa der Gemeinschaftsschule, die wieder voll besetzt war. Den Niebüllern hatten sich Gäste aus den Nachbargemeinden, vom Kreis, Amt und aus Vereinen und Verbänden dazugesellt. „Danke, dass Sie gekommen sind“ – mit diesen Worten machten Bürgervorsteher Uwe Christiansen und Bürgermeister Wilfried Bockholt eine virtuelle Verbeugung vor einer ebenso stattlichen wie erwartungsfrohen Runde.

Bürgermeister Bockholt richtete seinen Blick auch in die Ferne, nämlich zur aktuellen Politik, die zu Irritationen Anlass gebe. Der Blick auf die USA, Syrien, die Türkei und die Flüchtlingsströme verkläre die Sicht auf das, was uns vor Ort bewegt. Womit der Bürgermeister das Augenmerk auf das Krankenhausproblem lenkte. Obwohl sich vieles nicht wie erhofft entwickelt habe, sei er, Bockholt, zuversichtlich, was den dauerhaften Bestand der Klinik Niebüll angehe.

Gar nicht zufrieden äußerte er sich über die Geburtshilfe im Norden des Kreises. Bockholt stellte zwar die geburtshilfliche Qualität in Husum und Flensburg nicht infrage. „Wir sollten uns aber nicht damit abfinden, dass es einmal heißt: geboren auf der B 5 oder B 199 oder auf dem Autozug“. Auch wenn der Landrat vor den heimischen Landwirten kürzlich erklärt habe, „es wird nach einer personellen Lösung für eine Wiederbelebung der Geburtshilfe in Niebüll gesucht“. Hingegen müsse man den Menschen im Norden des Kreises klar sagen, dass in Niebüll eine Wiederbelebung der Geburtshilfe (zur Zeit?) nicht vorgesehen sei. Er glaube auch nicht daran, dass ein Bürgerbegehren zu einer klinischen Wunschausstattung mit allen Angeboten führt. Er setze eher darauf, dass dem Kreis mithilfe der Kommunen ein finanziell und personell unterlegtes Zukunftsszenario gelinge.

Bockholt nannte weitere wichtige Themen. So teile der Regionalplan für den Ausbau der Windenergie die Menschen. Bockholt erkannte dem Kreis zu, mit der Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten Zeichen gesetzt zu haben. Es gebe Menschen, die sagen „es ist genug“. Dennoch führe kein Weg an der Energiewende vorbei. Die Stadt plane auf dem Klärwerk für dessen Betrieb den Bau einer Windmühle, die zwar genehmigt sei, für die aber noch das nachbarschaftliche Votum ausstehe.

In Kürze werde die Stadtvertretung den nächsten Haushalt mit einem Volumen von 20 Millionen Euro verabschieden – einen ausgeglichenen Haushalt zwar, dessen Plus von 600 000 Euro aber nicht ausreiche, Investitionen von 8,5 Millionen Euro zu finanzieren. Die Stadtvertretung zählt 19 Frauen und Männer aus der Mitte der Niebüller Gesellschaft. Bürger, die ehrenamtlich ihren Feierabend in bisweilen nicht enden wollenden Sitzungen für die Stadt verbringen. „Sie setzen sich dafür ein, dass die Stadt vorankommt. Besser als die Stadt zu kritisieren, wäre es, sich selbst für sie einzubringen. Die nächste Kommunalwahl ist im Frühjahr 2018: Sie sind herzlich willkommen!“

Kreispräsident Heinz Maurus übermittelte den Niebüllern Grüße aus dem Husumer Kreishaus – und hatte drei Punkte auf seinem Spickzettel – als erstes das Ärgernis Bahn zwischen Westerland und Hamburg. „Wenn sie da ist, sauber ist und man aus ihr herauskommt, ist man erfreut.“ Einen Hoffnungsschimmer sieht er in den Akzenten zu einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den dänischen Nachbarn. Und was das Klinikum Nordfriesland angeht, wies er auf den Kreistag hin, der sich am 10. Februar voraussichtlich auf die Standorte Husum, Niebüll und Wyk festlegen wird. Danach würden 40 Millionen Euro in Verbesserungen investiert. Freilich gelte es, das geplante Bürgerbegehren abzuwarten.

Bürgervorsteher Uwe Christiansen verlieh Johannes Boysen die Verdienstmedaille der Stadt. Jan Boysen, wie ihn seine Freunde nennen, ist Deezbüller Junge und lernte bei seinem Vater, wie man eine Baumschule führt. 1979 bestand er die Meisterprüfung. Bekannt wurde er nicht zuletzt auch durch seine Ehrenämter in HGV, im Verschönerungsverein und als Urgestein der Niebüll-Messe. Eine Herzensangelegenheit waren für ihn immer die Weihnachtsbäume, mit denen er alljährlich die Stadt ausstattete. Und große Verdienste trug ihm der Niebüller Hochzeitswald ein. Für manchen Jux war er auch zu haben, als er 1990 die „Olympischen Spiele“ nach Niebüll holen wollte. Und weithin schätzt man ihn als Experten geschätzter Obstsorten. Er war stattliche 40 Jahre im Ehrenamt aktiv und stützte sich dabei auf die Mitarbeit seiner Familie.

Bürgermeister Bockholt dankte allen, die zum Gelingen des Neujahrsempfanges beitrugen: dem Serviceteam der BAW unter der Leitung von Ina Brodersen, Rektor Hans Ferdinand Sönnichsen als Hausherrn der Gemeinschaftsschule, der Jugendfeuerwehr für den Lotsendienst und der Sängerin Mahara Jacobsen, die die Teilnehmer mit Kostproben aus der Welt bekannter Musicals entzückte. Alles in allem: Es war ein Neujahrsempfang, an den 250 Besucher gerne zurückdenken werden.















von bre

erstellt am 23.Jan.2017 | 06:00 Uhr