Nordfriesischer Flimwinter : Sie wollen nur spielen

Spaziergänger staunen über reichlich Action am Badesee Wehle beim Dunkelwerden: Was ist da los? Randalierende Jugendliche, wagemutige Kaltbader? Die Polizei muss nicht gerufen werden, denn diese Kinder wollen nur spielen. „Wir sind gerade beim Außendreh für unseren Öko-Krimi“, verrät Henning (13). Gemeinsam mit Tom (14), Hannes (14) und Bjarne (13) sind sie Teil einer der beiden Crews, die beim Workshop Nordfriesischer Filmwinter in der Jugendherberge mitmachen.

Drinnen in Haus 5 geht es ebenfalls rund. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Ben (12), Fabian (13), Dana (18) und Kim-Leonie (12) haben sich das Thema Ball ausgesucht. „Das hört sich erstmal langweilig an“, verrät Dana, die aus Flensburg angereist ist. „Doch wir geben den Bällen eine Stimme – jeder hat ein eigenes Schicksal.“ Die Bälle sitzen in einer Selbsthilfegruppe zusammen: Da jammert der Fußball, dass er dauernd getreten wird. Der Volleyball leidet unter einem Loch, ein Basketball wird zweckentfremdet. Ein Miniball wird gemobbt, weil er so klein ist. „Keiner will mich haben!“ Nur der Gymnastikball scheint recht fit zu sein.

Die Jugendlichen sind leidenschaftlich dabei, die passenden Dialoge zu entwerfen. „Fabian, du bist doch sonst so kreativ!“ Der kommt in Schwung: „Eine Zeitlang war ich richtig platt!“ lautet sein gekonnter Einwurf. Die Wortbeiträge werden eingesprochen und aufgenommen, später zu den Filmszenen gefügt. Erste Szenen sind bereits entstanden, denn jedes Team hat eigene Kameras und Mikros. Die Ausrüstung hat Teamleiter Eugen Heimböckel organisiert; er ist der technische Leiter. „Ich bekomme am Ende die von den Crews ausgeführten Filmszenen und füge sie zusammen; das ist quasi der Feinschliff.“

Zwischendurch steht Heimböckel gemeinsam mit Lara Knigge (19) und Franziska Götz (18), die ebenfalls zum Leiterteam gehören, für Fragen zu Verfügung. Und so ganz nebenbei haben die Teamer sich auch eine eigene Filmidee gegönnt. Sie lassen die Flaschen durch den Raum fliegen – Bottleflip lautet das Motto, bei dem die Flaschen erstaunlicherweise perfekt landen. Das sieht schon richtig gut aus, rasante Musik dynamisiert das Geschehen.

Am Freitagabend waren die Jugendlichen in der Jugendherberge eingetrudelt. „Zunächst haben wir Kennenlernspiele getestet“, erklärt Lara Knigge. „Wir haben eine tolle Mischung aus Newcomern und alten Hasen.“ Danach standen Improvisationstheater-Szenen auf dem Programm. Schwierig gestaltete sich der Einstieg in eine festgelegte Ablauf-Szene, in die sich ein Neuling integrieren musste. „Wir haben viel gelacht- und viel gelernt“, so die Leiterin des Niebüller Kulturbüros. Die Stimmung war gelockert, so dass es gleich an die ersten Drehbuchideen ging. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen – am Ende stand die Idee für den Öko-Krimi.

Die Story ist vielversprechend. Ein Drama bahnt sich an: Weltweit wird Zucker mit Salz vertauscht. Die Welt retten kann nur ein Agent, der die Hintergründe kennt. Entpuppt sich alles nur als ein böser Traum? Jon (13) aus Niebüll besorgt den Schnitt und steht auch hinter der Kamera. „Das kreative Machen und Tun bringt viel Vergnügen“, sagt er. „Ich bin schon das dritte Mal dabei.“ Auf dem Badesteg geht es inzwischen hoch her. Der feindliche Agent soll ins Wasser fliegen. Wirklich? „Nein, wir tun nur so, ist ja alles nur Kino“, sagen die Protagonisten lachend und nähern sich gefährlich dem Stegende. Bevor etwas schiefgeht, hat der Kameramann alles im Kasten – die nächste Szene kann aufgenommen werden.

Nach Hollywood zieht es die friesischen Filmemacher übrigens nicht. „Für uns ist das ein Riesenspaß“, meinen die Jugendlichen – freuen sich aber dennoch auf Resonanz, wenn die Filme später auf „You tube“ angeklickt werden. Höhepunkt des Workshops war die Anwesenheit des Publikums, als das Endergebnis der Dreharbeiten gestern Abend präsentiert wurde. Da war auch Holger Heinke dabei, denn das Niebüller Stadtmarketing zeichnet verantwortlich für die Veranstaltung.





von Arndt Prenzel

erstellt am 09.Jan.2017 | 13:00 Uhr