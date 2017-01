Demografischer Wandel : Senioren-Wegweiser geht in Druck

1 von 1 Foto: wrege 1 von 1

Der demografische Wandel macht auch vor einem Städtchen wie Niebüll nicht Halt. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Seniorenbeirats deutlich, in der Vorsitzende Frauke Rörden-Prang folgende Zahlen präsentierte: Zurzeit zählt die Stadt Niebüll mit ihren fast 10 000 Einwohnern 3000 Senioren mit einem Alter von mehr als 60 Jahren. „In zehn Jahren werden ähnlich wie im Lande 4500 Bürger zu dieser Altersgruppe gehören“, schätzt sie. Angesichts dieser Zahl – und nicht nur wegen ihr – hat der Seniorenbeirat Ziele abgesteckt, deren Anzahl und Vielfalt auf den ersten Blick wie ein Fass ohne Boden wirken. Dennoch hieß es im Gremium, das im Plathe-Zimmer des Rathauses tagte: „An die Arbeit, Leute!“

Frank Steinauer machte den Auftakt mit einem Antrag an die Stadtvertretung. Diese möge beim Kreis/Land die Einrichtung einer Altenpflege-Klasse an der örtlichen Berufsschule beantragen. Er begründete sein Anliegen mit dem Hinweis, dass in heimischen Altenpflegeeinrichtungen offene Stellen nicht besetzt werden könnten, weil es keine Bewerber gebe. Ein Bedarf sei vorhanden. Es gebe im Norden mehrere Pflegeeinrichtungen.

In Sachen Krankenhaus wies Beiratsmitglied Sieghard Schmanteck auf das zu erwartende Krankenhausstrukturgesetz hin – und in seiner Eigenschaft als Sprecher der Bürgerinitiative „Pro Klinikum Niebüll“ auf das Votum des Kreistages, der am 10. Februar tagt.

Mit Blick auf die Stadtvertretung, an deren Sitzungen Vertreter des Seniorenbeirats als Beobachter teilnehmen, wurde festgestellt, dass auf Hinweise des Beirats reagiert werde. Die Rede war unter anderem von der neuen Fußgängerampel in der Bahnhofstraße, einer notwendigen Ampel am ehemaligen Wiener Café, einer Beleuchtung der Wege rund um die Tennisplätze sowie von dem für Rollstuhlfahrer nicht geeigneten Belag des Weihnachtsmarktes. Insgesamt ging es dabei um Pluspunkte für die angestrebte „fußgänger- und radfahrerfreundliche Stadt“. Außerdem sprach sich der Beirat dafür aus, dass nach den Stadtvertretersitzungen ein Bürgerdialog möglich sein sollte.

Vom Bahnhof Niebüll wurde berichtet, dass der Zugang/Einstieg zu den Zügen teilweise „grenzwertig“ sei. Für erforderlich hält der Seniorenbeirat zudem ein Trainingsangebot für „Pedelec-Fahrer“, also für Radfahrer, die mithilfe von E-Aggregaten fahren. Bei Besuchen der Tafel wurde die dort geleistete ehrenamtliche Arbeit gelobt. Doch es sei auch festgestellt worden, dass sich bedürftige Bürger aus Scham nicht trauen, zur Tafel zu gehen. Ihnen sollte man auf geeignete Weise entgegenkommen. Es kamen auch Kleinigkeiten zur Sprache, wie etwa das Fehlen eines Wegweisers oder Hinweises zur Begegnungsstätte in der Friedrich-Paulsen-Straße, an der auch keine Hausnummer zu sehen ist.

In Vorbereitung ist ein „Wegweiser für Senioren“, der älteren Mitbürgern helfen soll, die „richtige Adresse“ zu finden. Johanna-Maria Rostalski und Sieghard Schmantek haben von A bis Z zusammengetragen, was für die Lebensqualität von Bedeutung ist. Der Wegweiser soll in Kürze in Druck gegen. Der Beirat hofft auf einen finanziellen Zuschuss und auf die Hilfe örtlicher Unternehmen durch Zeichnung von Inseraten oder Spenden. Der Druck des Wegweisers in Form einer Broschüre soll etwa 5200 Euro kosten.



