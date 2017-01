Niebüller Fundbüro : Schrank der verlorenen Dinge

1 von 1 Foto: Lempfert 1 von 1

„Einmal war ein kleiner Junge hier und hat sein Kuscheltier gesucht.“ Rune Jessen arbeitet im Bürgerbüro, dort ist das Fundbüro integriert. Zu ihr und ihren Kollegen kommen die Niebüller, wenn sie etwas verloren haben, sie muss die Suchenden jedoch häufig enttäuschen. „Das Plüschtier hatte bei uns leider keiner abgegeben.“ Auch viele Schlüssel werden ins Fundbüro gebracht, aber gerade der Schlüssel, der gesucht wird, sei dann nicht dabei.

Im Bürgerbüro steht ein großer Schrank mit Schubfächern und ausziehbaren Haken. Die obere Schublade ist voll mit Brillen. Einige davon sind offensichtlich günstig und aus dem Supermarkt. Eine mit roten stabilen Bügeln scheint vom Optiker und etwas teurer zu sein. Doch bisher hat sich ihr Eigentümer nicht gemeldet. Auch ein Smartphone versteckt sich in der Schublade. Sein Besitzer muss es seit einigen Tagen suchen. „Doch längst nicht jeder, der etwas verliert, fragt bei uns nach. Vielleicht, weil auch nicht jeder weiß, dass es hier überhaupt ein Fundbüro gibt.“ Sie schätzt, dass nur gut 30 Prozent auch vom Besitzer abgeholt werden.

Dabei kommt im Durchschnitt täglich jemand ins Bürgerbüro und gibt eine Fundsache ab. „Einmal kam ein kleiner Junge und brachte zehn Euro, die er gefunden hatte.“ Aber auch 500 Euro waren schon dabei. „Wir hatten hier auch einmal ein originalverpacktes Paar Schuhe stehen.“ Die Fundsachen seien im Großen und Ganzen in den vergangenen Jahren relativ ähnlich geblieben: Turnbeutel, Schlüssel und Hörgeräte. Nur der Schmuck sei weniger geworden. „Zumindest hier in Niebüll.“

In Zahlen heißt das für das vergangenen Jahr: 180 wertvolle Gegenstände. Dazu kommen noch 150 wertlose Sachen. „Wir unterscheiden zwischen wertvoll und wertlos, weil wir mit beidem unterschiedlich umgehen“, erläutert Jessen. Fundsachen mit hohem Wert werden zunächst sechs Monate aufbewahrt. Dann hat der Finder noch einen Monat Zeit, selber Anspruch darauf zu erheben. Danach werden die Gegenstände versteigert. „Häufig sind das Fahrräder, von denen werden hier viele abgegeben. Aber 90 Prozent davon sind recht alt. Auch Smartphones oder Schmuck sind dabei.“

Wer sein verlorenes Fahrrad, Tablet oder Smartphone aus dem Fundbüro abholen möchte, sollte sich an Details des vermissten Stücks erinnern können. „Das fällt den Leuten manchmal gar nicht so leicht. Es heißt dann: Ich suche mein Fahrrad, ein Damenfahrrad.“ Dann fragt sie weiter: Farbe, Marke, Fahrradkorb? Doch am Ende hat sie bisher immer den richtigen Besitzer gefunden.

Mit den Smartphones ist die Überprüfung meist etwas leichter. Der vermeintliche Eigentümer soll sein Ladekabel mitbringen und dann seinen Pin eingeben. „Einmal hatte ich hier zwei identische E-Books liegen, da war es nicht so einfach, den richtigen Eigentümer zu finden. Zum Glück war das eine von beiden eingeschaltet.“ Der Anrufer musste Rune Jessen dann sagen, welche Bücher er gerade auf dem Tablet liest.

Anders gehen sie im Bürgerbüro Fundsachen mit einem Wert von unter zehn Euro vor. Diese werden nach sechs Monaten im Fundbüro vernichtet, wenn sich der Eigentümer nicht meldet. „Darunter fallen auch kaputte alte Handys. Also die Mobiltelefone, die noch Tasten haben.“ Dabei arbeiten sie mit der Datenschutzabteilung zusammen. Die Mitarbeiter dort gehen sicher, dass alle Daten von elektronischen Geräten mit Speicher gelöscht sind.

Auch die Schlüssel werden nach Ablauf der Frist vernichtet. „Mit denen kann keiner außer dem Eigentümer etwas anfangen.“ Das gleiche gilt auch für Hörgeräte, schildert Rune Jessen. „Die werden auch sehr gerne verloren.“ Die Brillen dagegen geben sie einem Optiker, der sie dann an Frauen und Männer weitergibt, die sich keine Brille leisten können.

Der Finder hat zudem ein Recht auf eine Belohnung vom Besitzer des Fundes. Der beträgt fünf Prozent vom Wert des Gegenstandes. „Aber die meisten lehnen das ab und wollen gar nichts vom Eigentümer haben. Der Besitzer zeigt sich meist von selbst erkenntlich.“ Dabei falle der Finderlohn besonders bei Dingen mit ideellem Wert höher aus als gesetzlich vorgeschrieben. „Ein Kuscheltier, ohne das ein Kind nicht einschlafen kann und traurig ist, wenn es fehlt, ist für die Eltern unbezahlbar.“





> Fundbüros gibt es in Niebüll, Leck, Süderlügum und Risum-Lindholm. Sie haben eine gemeinsame Datenbank: Wer etwas in Niebüll verliert, kann auch in Leck danach fragen.

von Dorte Arendt

erstellt am 06.Jan.2017 | 17:22 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen