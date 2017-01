Schornsteinfeger spenden Hospiz 7000 Euro

1 von 1 Foto: dew 1 von 1

Schornsteinfeger bringen Glück, hieß es am letzten Tag des vergangenen Jahres zum 8. Mal in Wyk auf Föhr. Jetzt bescherte eine Abordnung der schwarzen Zunft dem „Förderverein Wilhelminen-Hospiz Niebüll“ auch noch Freude. Die Vorstandsmitglieder Karsten Thiesen und Hauke Christiansen nahmen von den Schornsteinfegern einen Scheck über 7000 Euro entgegen, der den vom Hospiz zu erwirtschaftenden jährlichen Eigenanteil ergänzt. Das Geld hatten 17 Schornsteinfeger in einer Spendenaktion gesammelt, bei der sie von ihren Frauen, der Flensburger Percussionsband „Policia do Samba“, der Föhrer Tourismus-GmbH und der Wyker Dampfschiffs-Reederei (WDR) unterstützt wurden. Angelockt vom Trommelwirbel kamen Insulaner und Urlauber in großer Zahl in die Wyker Strandpromenade, die sich für zwei Stunden in eine Art friesische Karibik verwandelte. Als Quittung für das gespendete Geld gab‘s neben den guten Wünschen für das neue Jahr eine schwarze Nase. Mit dem Ergebnis von Silvester 2016 erhöhte sich der bisher für das Hospiz gesammelte Spendenbetrag auf 35 567,28 Euro. Die Schornsteinfeger überbrachten die Spende an Mitglieder des Fördervereins im Seminarhaus des Niebüller Hospizes, assistiert von der fünfjährigen Maylin, der Tochter von Schornsteinfegermeister Gonne Bendixen.

von Anja Werner

erstellt am 15.Jan.2017 | 14:05 Uhr