Ausstellung in Niebüll : Schöpfer fantastischer Figuren

Nach dem Erfolg mit „Räuber Hotzenplotz“ ziehen jetzt die nächsten populären Fantasie-Figuren in die Niebüller Stadtbücherei ein. Allerdings: Diesmal liegt der Fokus mehr auf dem Schöpfer von Momo, Jim Knopf und der kindlichen Kaiserin. Eine reich bebilderte Ausstellung stellt Stationen aus Leben und Werk Michael Endes vor. Eröffnet wird die Ausstellung am Montag, 16. Januar, 20 Uhr mit einer Lesung mit Prof. Birgit Dankert aus Glücksburg. Die Autorin und ausgewiesene Ende-Kennerin liest in der Stadtbücherei aus ihrer im Januar 2016 veröffentlichten Biografie „Michael Ende. Gefangen in Phantásien“. Der Eintritt ist frei.

„Da wir diesmal den Fokus auf den Schöpfer der Figuren legen, haben wir extra ein umfangreiches Rahmenprogramm erarbeitet“, erklärt Holger Heinke. Birgit Dankert, die sogar einmal in Niebüll gearbeitet hat, hat für ihre Biographie umfangreiches Archivmaterial ausgewertet und mit Weggefährten gesprochen. „Dabei zeichnet sie Endes Leben sorgsam nach: die Kindheit in München, den Zweiten Weltkrieg, das Scheitern auf der Bühne, den Durchbruch als Autor, Krise und Neuanfang in späten Jahren.“

Wichtig für kreative Köpfe in der Region: Ab sofort läuft der Malwettbewerb „Meine liebste Figur von Michael Ende“. Jim Knopf, Lukas, der Lokomotivführer, Momo und die Figuren aus Phantásien oder dem Lummerland können dabei als Vorbild dienen. Das Tolle: Der Malwettbewerb ist ohne Altersbeschränkung. Und es gibt eine großer Anerkennung: Die zehn kreativsten Bilder werden bis Ende Februar 2017 im Foyer des Niebüller Rathauses ausgestellt. „Alle ausgestellten Bilder erhalten einen Buchpreis“, verrät der Stadtmanager. Ein gestaltetes DIN-A3-Bild kann jeder Ende-Fan bis zum 31. Januar in der Stadtbücherei oder im Rathaus beim Kulturbüro abgeben.

Weitere Aktivitäten finden in der Nähe statt: Unter dem Motto „Wir basteln unser eigenes Lummerland“ gestalten Kleine und Größere im Haus der Jugend Niebüll eine Insel mit zwei Bergen, „natürlich mit Eisenbahnverkehr“. Alle Kinder ab acht Jahren können ab sofort jeden Mittwoch kostenfrei zwischen 15 und 18 Uhr mitmachen. „Wer will, kann im Schaufenster des Hauses der Jugend alles mitverfolgen“, erklärt Lara Knigge vom Kulturbüro Niebüll. „Zum Stehenbleiben, Reingucken und Reinkommen wird sehr herzlich eingeladen.“

Am 25. Februar endet die spannende Ausstellung in der Stadtbücherei, finanziell unterstützt wird das gesamte Programm durch eine Spende der Nospa-Kulturstiftung.



Rahmenprogramm: Kino, Theater und Lesung

Am Sonntag, 29. Januar, 16 Uhr, wird der Filmklassiker „Die unendliche Geschichte” in Eck’s Kino gezeigt. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

Am Dienstag, 7. Februar, 15 Uhr, beginnt in der Kindermalschule des Richard-Haizmann-Museums ein weiterer Kindermalkurs „Acrylmalerei auf Leinwand“. Kursleiterin Anja Annuss wird die Motive der Ausstellung in der Stadtbücherei zur Inspiration nutzen und mit den Kindern Jim Knopf oder andere Figuren von Michael Ende auf die Leinwand bringen. Der Malkurs findet am 7., 14. und 21. Februar, jeweils von 15 bis 16.30 Uhr statt. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 15 Euro inklusive Material. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter 04661/942609 oder per E-Mail an anja.annuss@yahoo.de.

Zur Kinderdisco mit dem Thema „Michael Endes Kultfiguren“ lädt das Haus der Jugend am Mittwoch, 8. Februar, 15 bis 18 Uhr, in die Hans-Momsen-Straße 9c ein. Geplant sind Tanz, Spiele, Spaß und Aktion rund um Momo, Jim Knopf und Lukas für alle Kinder ab 8 Jahre. Der Eintritt kostet einen Euro. Wer verkleidet kommt, spart den Eintritt.

Das Figurentheater „Die Complizen“ aus Hannover spielt am Freitag, 10. Februar um 16 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses Niebüll „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Der Eintritt beträgt fünf Euro an der Tageskasse oder im Vorverkauf in der Stadtbücherei Niebüll. Einlass ist ab 15.30 Uhr.

Diana und Wolfgang Welter präsentieren am Sonnabend, 18. Februar, 16 Uhr, die Lesung des unaussprechlichen Romans „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ im Haus der Familie, Uhlebüller Straße 22. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Anmeldung unter Telefon 04661/601710 gebeten oder per E-Mail an kulturbuero@niebuell.de. Die Lesung dauert rund 90 Minuten, es wird auch einen leckeren Wunschpunsch geben.



erstellt am 08.Jan.2017 | 08:00 Uhr