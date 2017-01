Feuerwehr : Rückblick auf ein einsatzreiches Jahr

1 von 1 Foto: Wrege 1 von 1

Großer Führungswechsel bei der Freiwilligen Feuerwehr Niebüll-Deezbüll. Hauptbrandmeister Uwe Mussack (53) stellte sich bei der Jahresversammlung für das Amt als Wehrführer nicht wieder zur Wahl. Zu seinem Nachfolger wurde sein Stellvertreter, Oberbrandmeister Sönke Hansen, gewählt. Zu stellvertretenden Wehrführern, deren Amt laut neuer Satzung doppelt besetzt sein muss, wurden die Brandmeister Felix Pfeiffer und Jonas Winkler gewählt. Die Ernennung und Vereidigung des Führungstrios erfolgt in der nächsten Sitzung der Stadtvertretung.

Der scheidende Wehrführer gehört der Feuerwehr seit 41 Jahren an. 1975 trat er in die Jugendfeuerwehr ein und wechselte 1981 in die aktive Wehr. In beiden Wehren übte er die meiste Zeit Führungsfunktionen aus – als Jugendgruppenleiter und –feuerwehrwart, als Wehrführer sowie als Ortswehrführer in Deezbüll, und Niebüll-Deezbüll sowie als Gemeindewehrführer. Er ist Träger des Brandschutzehrenzeichens und des Deutschen Feuerwehrehrenkreuzes, beides in Silber.

Den Jahresbericht für 2016 hielten der alte und neue Wehrführer gemeinsam. „2016 war ein einsatzreiches Jahr“, so Mussack. „Die Wehr wurde 113 Mal alarmiert: zu 23 Bränden, 52 technischen Hilfen, fünf Verkehrsunfällen und zu 16 Einsätzen, bei denen Menschen in Not waren.“ Für eine Person kam jede Hilfe zu spät. Die Einsätze waren vielfältig: Personensuchen, ein voll gelaufener Keller, ein Baum auf der Straße oder eine Taube, die in einer Photovoltaikanlage eingeklemmt war.

65 Einsätze erfolgten tagsüber, die andern 45 abends und nachts. Die Wehr dankte den Arbeitgebern für die zumeist unentgeltlichen Freistellungen. Die Wehr leistete 2700 Einsatzstunden – die Zeit zum Reinigen von Geräten und Fahrzeugen nicht mitgerechnet. Bei einigen Einsätzen schrieb die Wehr eine Rechnung, so dass 30 000 Euro in die Stadtkasse flossen. Einen Teil der Einsätze leistete die Wehr in der Nachbarschaft.

Besonderes Augenmerk bei den regulären Diensten liegt auf dem Training der Atemschutzträger. Rettung aus Höhen, Wasserrettung und Erste Hilfe finden ebenfalls Beachtung, desgleichen Führungsaufgaben. Für „neuralgische“ Veranstaltungen stellt die Wehr Brandwachen und hilft in Sachen Sicherheit. Hinzu kommen Information und Erziehung zum vorbeugenden Brandschutz. Und alljährlich sucht die Wehr den Kontakt zur Öffentlichkeit mit einem Tag der offenen Tür.

Personell sieht sich die Wehr mit 88 Einsatzkräften und einem Durchschnittsalter von 38,6 Jahren gut aufgestellt. Das gilt auch für die Tagesverfügbarkeit und den Ausbildungsstand. Der Wehr gehören sieben Frauen an. Seitens der Stadt wird das Ehrenamt in der Feuerwehr nicht nur anerkannt, sondern auch honoriert – zum Beispiel mit Freikarten für das Hallenbad. Die Ehrenabteilung zählt zurzeit 18 „Veteranen“, die Jugendwehr 26 Mitglieder und die Liste der Passiven 386 Bürger.

Ihre Technik hält die Wehrführung für ausreichend, modern und in einem guten Zustand. Bei der Anschaffung von speziellem Gerät hilft der Freundeskreis Notfallrettung. Großzügige Spenden ermöglichten den Kauf eines „Rauchhauses“. An der alten Fahrzeughalle wurden die Tore ausgetauscht. Hier und da wurden Arbeiten und Reparaturen in Eigenleistung erledigt und die persönliche Ausrüstung der Einsatzkräfte digital „eingepflegt“. Die Freiwillige Feuerwehr Niebül-Deezbüll mit 135 Jahren auf dem Buckel kann den Strich unter eine alles in allem stolze Bilanz 2016 ziehen. Das sieht auch Uwe Sönnichsen so, der seiner örtlichen Feuerwehr seit 75 Jahren angehört und bei jeder Generalversammlung dabei ist – wenn auch nur noch im Rollstuhl.