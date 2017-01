Pastorin will mit Konfirmanden Computerspiele entwickeln

1 von 1 1 von 1

Mit Trine Savannah Parbo (44) hat die dänische Kirchengemeinde in Aventoft und Umgebung wieder eine neue Pastorin. Die Stelle war seit August letzten Jahres vakant geworden, da der bisherige Pastor der dänischen Minderheit Jens Bach Nielsen in den Ruhestand gegangen war. Weiter ist die neue Seelsorgerin auch für die dänische Kirchengemeinde Bredstedt mit den umliegenden Dörfern zuständig. Sie löst damit Henriette Gosvig Knudsen (Leck) ab, die in der Vakanzzeit für beide Kirchengemeinden als Vertretung tätig war.

Mit elf Jahren zog Trine Savannah Parbo mit ihrer Mutter aus ihrem Geburtsort Apenrade in das nordwestliche Dänemark. Nach dem Abitur ging sie nach Kopenhagen, um ihr Theologie-Studium zu absolvieren. Zwischendurch studierte sie ein Jahr in den USA, was sie sehr geprägt hat. Denn während es in Dänemark mehr „gammeldags“ (alltäglich) war, dominierte in Übersee das Moderne, wie sie sagte. Deshalb beschloss sie, wieder in Kopenhagen zurück, zusätzlich ein Multi-Media Fernstudium in Aalborg aufzunehmen, das sie mit „CAND.IT“ ebenso erfolgreich abschloss, wie ihr Theologie-Studium.

Ihr Plan ist es, das Multi-Mediale in die Kirche einzubringen. Deshalb hat sie die Vision, gemeinsam mit Konfirmanden Computerspiele zu entwickeln, mit denen sie etwas über das Christentum lernen können. Ihre erste Kirchengemeinde bekam Pastorin Parbo am 1. Februar 2009 in Kopenhagen, als Teilzeitstelle. Nach eineinhalb Jahren konnte sie in Tinglev dann eine Vollzeitstelle antreten, wo sie mit den Konfirmanden eine Homepage für die dortige Kirchengemeinde einrichtete.

In Tinglev, dem dänischen Ort mit dem größten Anteil der deutschen Minderheit, war Trine Savannah Parbo neugierig auf das „Pastorensein“ für die dänische Minderheit in Deutschland geworden und beschloss diese Herausforderung anzunehmen. Obwohl sie Aventoft vorher nicht kannte, wählte sie den Ort nicht zufällig: sie fühlt sich zum Landleben hingezogen. „Ich genieße die Ruhe und Natur, und wenn ich die vielen Zugvögel sehe, wird in mir ein kleiner Ornithologe geweckt“, freut sich Pastorin Parbo auf die Spaziergänge an den vielen Schafen auf den Weiden vorbei.

Als nächstes steht aber erst einmal ein 14-tägiger Crash-Kurs in deutsch an. Denn für die Neu-Aventofter ist hier alles ungewohnt - neben der Sprache auch die Behörden, Versicherungen oder die Kultur. So bekam sie Silvester fast einen Schock, als plötzlich verkleidete Kinder an der Pastorats-Tür klingelten, denn vom Rummelpott-Laufen hatte sie zuvor nie etwas gehört. Trine Savannah Parbo hat auch Interesse am Dorfleben und ist gespannt auf die Menschen dort, mit denen sie gerne ins Gespräch kommen möchte: „Aber erst, wenn ich die deutsche Sprache einigermaßen beherrsche.“ Sie freut sich, in Aventoft zu leben und auf die Herausforderung für zwei Kirchengemeinden der dänischen Minderheit südlich der Grenze arbeiten zu dürfen.



von Dorte Arendt

erstellt am 08.Jan.2017 | 18:53 Uhr