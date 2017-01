Menschen des Jahres : Nordfriesische Sturheit zahlt sich aus

1 von 1 Foto: Michael Staudt 1 von 1

Wofür er sich nun schon seit über einem Jahr immer wieder einsetzt, war bei Sieghard Schmanteck deutlich am Sakko-Revers zu erkennen. Eine rote zu einem „X“ umfunktionierte Wäscheklammer mit der Aufschrift „S.O.S – Klinik in Not“ wies auf die Bürgerinitiative hin, der er es als aktives Mitglied letztendlich zu verdanken hat, dass er gestern nun mit dem zweiten Platz bei der Aktion „Menschen des Jahres“ im Kieler Landeshaus geehrt wurde. Ähnliche Mahn-Kreuze, nur deutlich größer, prägen mittlerweile das Erscheinungsbild Nordfrieslands. 700 sind es, die alle ehrenamtlich gebaut und aufgestellt wurden, um auf die drohende medizinische Unterversorgung an der Westküste aufmerksam zu machen.

„Sieghard Schmanteck ist ein waschechter Nordfriese, der stur und dickköpfig sein kann und nicht locker lässt, wenn er von einer Sache überzeugt ist“, verlas sh:z-Chefredakteur Stefan Hans Kläsener in seiner Laudatio für den Kandidaten des Nordfriesland Tageblatt. „Und die Sache, für die er kämpft, ist der volle Erhalt des Niebüller Krankenhauses.“

Ehrenamtliches Engagement, das die Leser in einem landesweiten Votum zu würdigen wussten. Sieghard Schmanteck, der mit seiner Ehefrau Hildegard nach Kiel angereist war, freute die Platzierung. Auch wenn er unermüdlich betonte, dass er exemplarisch für alle Bürger stehe, die sich ebenfalls für die Klinik einsetzen. Schmanteck: „Wir sind ein Team. Und die Ehrung zeigt, dass die Menschen hinter uns stehen.“

Die Auszeichnung und auch die damit verbundene Präsenz in den Medien sei von Vorteil, um auch weiterhin die Klinik Niebüll im Blick zu behalten– auch wenn mittlerweile deutliche Erfolge erzielt werden konnten. Das Niebüller Krankenhaus wird voraussichtlich nicht nur im vollen Umfang erhalten bleiben, sondern auch modernisiert. „Die Uhr stand auf 5 nach 12, als wir vor einem Jahr mit unseren Protesten begannen. Wir haben sie auf 5 vor 12 zurückstellen können“, erklärt der Finalist. „Jetzt geht es darum, sich mit der inhaltlichen Ausgestaltung der Klinik auseinanderzusetzen – inklusive einer Reaktivierung der Geburtenstation.“ Und so ist sich der 61-Jährige sicher: „Unsere Arbeit ist nicht beendet. Es gibt noch viel zu tun. Wir müssen weiterhin die Bürger wachrütteln und das Thema öffentlich machen.“

