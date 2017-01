Unfall : „Niemand hat auf den Dächern etwas zu suchen“

1 von 1 Foto: Imago/Elbner 1 von 1

Es war ein ungewöhnlicher Einsatz für die hiesigen Polizeibeamten und Feuerwehrmänner, der bei manch einem Leser auch Verwunderung ausgelöst haben mag. „Frau rutscht vom Disco-Dach“ war am Montag im Nordfriesland Tageblatt zu lesen. Eine Meldung, die den Großeinsatz vom vergangenen Wochenende mit Polizei, Rettungswagen und knapp 50 Feuerwehrkräften mitsamt Drehleiter zusammenfasste. Ein Vorfall, der unweit der Lecker Diskothek „Töff“ begann und für eine Nordfriesin mit einer zweistündigen Operation an der Wirbelsäule im Niebüller Krankenhaus endete.

Wie Wehrführer Tobias Kaim der Presse am Sonntag unmittelbar nach dem Einsatz mitteilte, war die junge Frau gegen 5.40 Uhr auf ein Flachdach eines Gebäudes neben der Diskothek gestiegen. Dort sei sie in der Dunkelheit ausgerutscht und drei Meter tief in eine schachtartige Bebauungslücke gestürzt, die nur von oben zugänglich ist. Die Discobesucherin konnte sich aus der Lücke nicht selbst befreien.

Warum die Nordfriesin das Dach überhaupt betreten hatte, darüber konnte Wehrführer Kaim am Tag des Einsatzes noch keine genaueren Angaben machen. Den Grund dafür glauben die Eltern der jungen Frau mittlerweile jedoch zu kennen. So sei die Discobesucherin mit einem Bekannten auf die Plattform gestiegen, um einem beharrlichen Verehrer aus dem Weg zu gehen. Demnach habe sie sich dorthin zurückziehen wollen, um weiteren Kontakt mit dem jungen Mann zu vermeiden. Als sie das Flachdach später wieder zügig verlassen wollte, sei sie in der Dunkelheit „ins Leere getreten“ und in den etwa 80 Zentimeter breiten Spalt zwischen zwei Gebäudemauern gefallen.

Die ehemalige Dachterrasse wird öfter von eingeweihten Discogängern als Platz zum Ungestörtsein genutzt. Um dort hinaufzukommen, führt der Weg erst durch ein Holztor zwischen der Diskothek Töff und der Sportsbar „Colle“ in einen Hinterhof und von dort über eine massive Metalltreppe hinauf. Die Eltern der verunglückten Schülerin sind erbost darüber, dass der Zugang zum Dach nicht abgesichert ist. „Die Treppe liegt direkt an einem oft frequentierten Durchgang. Eine Absperrung fehlt. Es ist doch klar, dass sie von den Discogängern gern genutzt wird“, bemängelt die Mutter der Nordfriesin. Auch sei das Dach mit der teilweisen Holzverkleidung marode und daher eine Gefahr für alle, die sich dorthin hinaufbegeben.

Auch wenn es möglich sei, habe auf den Dächern niemand etwas zu suchen, sagt hingegen Christian Kartheus, Pressesprecher der Polizeidirektion Flensburg, der dennoch von einem Unglück spricht. „Wir sehen kein verwerfliches Handeln, weshalb weder gegen die junge Frau noch gegen den Besitzer des Gebäudes nun Ermittlungen laufen“, fasst er zusammen.

Nach dem Sturz ist der Zugang zur Metalltreppe inzwischen provisorisch mit einer Spanplatte abgesperrt. Die Schülerin wird nach ihrer Operation noch länger im Krankenhaus verweilen und muss sich auch danach über Wochen mit Bettruhe schonen.

von Sibylle Bremer

erstellt am 25.Jan.2017 | 05:32 Uhr

