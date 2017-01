Neuer Französischkursus startet an der VHS

Die französische Sprache schwungvoll und in kleinen Schritten entdecken und erlernen: Das können Teilnehmer des Kurses „Französisch für Anfänger“, der am Montag, 23. Januar, um 20.15 Uhr an der Volkshochschule Leck startet. In Alltagssituationen erwerben sie gezielt die Kompetenzen Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben, wobei besonderer Wert auf die mündliche Kommunikation im Kurs gelegt wird. Die Dozentin Guillemette Bary-Wladasch ist Französin. Kursort: Schulzentrum Leck. Kosten: 45 Euro.

Wer bereits einen Anfängerkursus besucht hat oder entsprechende Vorkenntnisse mitbringt, ist in „Französisch für Fortgeschrittenen“ Kursus I und II richtig. Das Sprechen steht in diesem Kursus im Vordergrund. Kursus II startet Montag, 23. Januar, um 18.30 Uhr, Kursus I am Mittwoch, 25. Januar, um 19 Uhr. Kosten: 50 Euro. Für alle Kurse kann man sich schnell und unkompliziert unter www.vhs-leck.de anmelden oder telefonisch unter: 04662/4539.



von Redaktion Nordfriesland

erstellt am 19.Jan.2017 | 14:20 Uhr

