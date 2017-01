Neue Präventionskurse „Aqua-Fitness“ zur Gesundheitsstärkung

Die Klinik Niebüll bietet neue Aqua-Fitness-Kurse im Bewegungsbad des Therapiezentrums Nord der Klinik Niebüll mit den Physiotherapeuten Anja Tams (Kursbeginn am 23. oder 24. Januar) und Wilhelm Sartor (Beginn am 25. Januar) an. Die verschiedenen Übungen sind auch bei Rücken-, Knie- und Hüftbeschwerden anwendbar. Die Kurse beinhalten jeweils acht Trainingseinheiten á 45 Minuten, sie finden im wöchentlichen Abstand statt: Montag, 23. Januar, Beginn 18 Uhr, Dienstag, 24. Januar, Beginn 18 Uhr, oder Mittwoch, 25. Januar, Beginn um 15.45 Uhr. Die Kosten betragen 110 Euro. Eine anteilige Kostenübernahme durch die Krankenkassen ist auf Antrag möglich. Aqua-Fitness ist laut Veranstalter ein effizientes Krafttraining, fördert den Stressabbau, die Entspannung, die Fettverbrennung und die Muskel- und Bindegewebsstraffung, regt den Stoffwechsel an, stärkt Herz und Kreislauf und baut Kondition auf. Durch den Wasserwiderstand haben bereits einfache Übungen einen wertvollen Trainingseffekt, dabei schonen sie die Gelenke und entlasten die Wirbelsäule. Aufgrund begrenzter Plätze ist eine vorherige Anmeldung erforderlich: Telefon 04661/152203.

von Redaktion Nordfriesland

erstellt am 19.Jan.2017 | 16:10 Uhr

