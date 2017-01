Neue Mitglieder dringend gesucht

1 von 1 Foto: wrege 1 von 1

Von nichts kommt nichts, heißt es im Volksmund. Diese Weisheit, die besagt, dass einem die gebratenen Tauben nicht in den Mund fliegen, macht sich auch der Ortsverein Niebüll des Deutschen-Roten-Kreuzes (DRK) zu eigen. „Wir brauchen mehr Unterstützung von unseren Mitbürgern“, sagt DRK-Ortsvorsitzende Birgit Schlee und kündigt an, dass in Kürze eine erneute Mitglieder-Werbeaktion stattfindet.

Die erste Aktion 2014 ergab einen Anstieg von mehr als 100 neuen Mitgliedern auf heute 406. „In einer Stadt mit annähernd 10 000 Einwohnern ist das entschieden zu wenig“, blickt die Niebüller Vorsitzende auf den Nachbarverein Risum-Lindholm, dem 500 Mitglieder angehören. Anders gerechnet: In der Nachbargemeinde ist jeder siebente Einwohner DRK-Mitglied – in Niebüll nur jeder vierundzwanzigste. Ex-Vorsitzende Marlies Gretemann erinnert sich, dass der Ortsverein Niebüll einmal 600 Mitglieder zählte. Deren Zahl halbierte sich vor allem aus Altersgründen, aber auch externe Ursachen spielten eine Rolle.

Das Rote Kreuz hat bekanntlich Tradition, die bis in 19. Jahrhundert zurückreicht. Vorgänger des DRK-Niebüll, war der örtliche „Vaterländische Frauenverein“, wie aus einer von Kaiserin Auguste Viktoria unterzeichneten Urkunde im Niebüll DRK-Haus ersichtlich ist. Der Niebüller Verein betrieb seinerzeit auch das Damenstift in der Gather Landstraße. In der Nazizeit wurde das Rote Kreuz „gleichgeschaltet“ und trat erst wieder nach dem Krieg als DRK in Erscheinung. Waren es früher die in den Kriegen Verwundeten, so folgten ihnen später hilfebedürftige Menschen, denen die selbstlose Hilfe des Roten Kreuzes zuteil wurde.

In Niebüll ist heute die Seniorenbetreuung einer der Schwerpunkte. Entweder halten die derzeit 40 Bezirksdamen Kontakt zu den Älteren in der Stadt, oder die noch rüstigeren Senioren nehmen das Angebot der städtischen Begegnungsstätte allwöchentlich in Anspruch, das sich das DRK mit Kirche, AWO und Caritas teilt. Am DRK-Haus in der Gotteskoogstraße unterhält das DRK eine Kleiderkammer, in der jährlich bis zu 8000 Kleidungsstücke an Bedürftige (und neuerdings Flüchtlinge) ausgegeben werden. Im DRK-Blutspendedienst zählt Niebüll mit über 1000 Spenden jährlich zu den Topadressen im Lande.

Unter dem Etikett „Rotes Kreuz“ gibt es die DRK-Bereitschaft, die in der Regel auch zu Einsätzen bei Bränden und Unfällen gerufen wird. Nicht zu vergessen die DRK-Pflegedienste gGmbH Niebüll-Bökingharde, an der der DRK-Ortsverein zwei Anteile hält (auch den der Stadt Niebüll) und im Niebüller DRK-Haus untergebracht ist. Außerdem ist das Niebüller DRK im „Betreuten Wohnen“ für einen Gewoba-Wohnblock tätig.

Die DRK-Ortsvorsitzende hält eine erneute Werbeaktion für durchaus angezeigt, weil vielen Mitbürgern der Stadt die Vielfalt der Hilfen durch das Rote Kreuz nicht oder nicht hinreichend bekannt ist. Wenn es an der Haustür klingelt, werden es Beauftragte des DRK sein, die sich ausweisen, in Uniform erscheinen und kein Geld entgegen nehmen, sondern um die Mitgliedschaft bitten und auf Wunsch auch über das DRK informieren. Wer mehr über das Rote Kreuz im Allgemeinen und das DRK-Niebüll im Besonderen wissen möchte, ist eingeladen, bei der Vorsitzenden unter Telefon 04661/3136 anzurufen und sich nähere Auskünfte geben zu lassen.







von Sibylle Bremer

erstellt am 06.Jan.2017 | 13:53 Uhr

