Interview : Museum: Eine Pause ohne Ruhe

Im Naturkundemuseum ist außer leisen Schritten nichts zu hören. Die Tür ist abgeschlossen, kein Besucher ist da, ganz normal für diese Zeit: Nur wenige Touristen sind in Südtondern unterwegs, und die Schüler haben Ferien. Was jetzt hinter geschlossenen Türen passiert, verrät Museumsleiter Carl-Heinz Christiansen im Interview.

Herr Christiansen, das Naturkundemuseum hat regulär von Anfang April bis Ende Oktober geöffnet. Das klingt erstmal nach einem langen, ruhigen Winter.

Carl-Heinz Christiansen: Im Gegenteil. In der Zeit, in der die Kasse nicht offen ist, gibt es viel zu tun. Unsere To-Do-Liste ist sieben Seiten lang. Der Winter ist wieder viel zu kurz, und wir haben nur noch drei Monate.

Und zwar? Abstauben von Ausstellungsobjekten, streichen von Wänden und Inventur?

Abstauben. Stimmt, das steht auch noch an. Wir machen in der Zeit auch einige Reparaturen und streichen Wände. Es ist auch die Zeit, in der wir am Archiv arbeiten. Da geht es darum, Daten zu vervollständigen und neue Puzzleteile zusammenzufügen. Etwa zu unserer Mohreiche, die vor etwa 20 Jahren gefunden wurde. Jetzt gibt es neue Daten zum Alter durch eine Kohlenstoffanalyse. Jetzt sind wir auch in der Planungs- und Optimierungsphase. Unsere Freiwilligendienstleistende arbeitet an ihrem Projekt „Schwalben im Hoch- und Tiefflug“. Wir sind hier halt immer im Fluss, es gibt ständig etwas zu tun.

Wenn es so viel zu tun gibt, wann machen Sie dann Urlaub und – viel wichtiger – wer füttert dann die Fische?

Ich habe hier Ehrenamtliche, die sich um die Tiere kümmern. Sie helfen aber nicht nur dabei. Eine Freiwillige arbeitet jetzt auch an einem kleinen Buch, das den Besuchern des Naturkundemuseums viele Extra-Informationen zu unserer Ausstellung liefert.

Was ist mit dem Bienenvolk, das lebt hier doch auch?

Das Bienenvolk ist im Winter bei mir zu Hause. Hier ist es zu warm, und zwischen den Glasscheiben kann es sich nicht zu einer Kugel zusammenrollen, wie es für die Bienen im Winter normal ist. Bei mir haben sie Platz dazu. Doch mein Urlaub muss noch etwas warten.

Was liegt denn noch vor Ihnen?

Wir sind noch dabei, einige Betriebsabläufe zu verbessern. Das Bernsteinschleifen zum Beispiel ist sehr beliebt und Teil unserer Kreativwerkstatt. Schon im vergangenen Jahr haben wir dort den Ablauf optimiert. Dennoch staut es sich immer am Waschbecken. Jetzt bekommen wir ein neues, größeres Becken. Dafür haben wir bereits um Spenden geworben und 200 Euro zusammenbekommen. Auch das Umweltbildungsprogramm überarbeiten wir noch.

Das bedeutet konkret?

Wir wollen den Schulunterricht noch besser ergänzen. Themen sind dort: „Honigbienen“ oder „Was Tiere im Winter machen“. Ein großer Punkt ist unsere Mitarbeit am Interreg-Projekt. Dabei sollen Kinder aus Deutschland und Dänemark gemeinsam lernen. Wir arbeiten dabei mit dem Naturhistorischen Museum in Gram zusammen. Unser Überthema ist Erdgeschichte und Evolution. Da ist noch viel zu tun, aber das Projekt startet auch erst 2018.

Sie sprachen eben die Kinder und Jugendlichen an. Nehmen Sie Ihr Angebot gut an oder müssen Sie es den „Digital Natives“ anpassen?

Die Kindergartenkinder und Schüler sind begeistert und schwer hier herauszubekommen, selbst die siebten oder neunten Klassen. Wenn ihre Arbeiten in der Kreativwerkstatt trocknen, fragen sie, ob sie noch einmal in die Ausstellung dürfen. Der Besuch hier scheitert eher daran, dass es manchen Lehrern zu viel Aufwand ist, hierher zu kommen. Deshalb bieten wir den Schulen jetzt auch verstärkt an, Themen aus dem Unterricht bei uns zu vertiefen. Es macht einen Unterschied, ob die Schüler die Bienen an einem Schaubild kennenlernen oder hier auf lebendige treffen. Wir bereiten zurzeit Einheiten zum Thema Zugvögel und den Essensplan des Fuchses vor.

Was machen die Naturkunde-Freunde, die das Museum in dieser arbeitsreichen Winterzeit eigentlich gern besuchen würden?

An der Tür klingeln oder sich vorher telefonisch anmelden. Zu den Bürozeiten ist meist jemand da und öffnet den Gästen gern das Museum.



> Naturkundemuseum: Terminabsprache unter 04661/5691, Bürozeiten: montags bis freitags 8.30 Uhr bis ca. 15.30 Uhr.

von Christin Lempfert

erstellt am 04.Jan.2017 | 05:30 Uhr

