Immobilien vorsätzlich angezündet : Möglicher Versicherungsbetrug: Mehrere SEK-Einsätze in Nordfriesland

Bredstedt/Langenhorn/Niebüll | Mit Spezialeinsatzkommandos hat die Polizei im Kreis Nordfriesland und in Niedersachsen mehrere Immobilien wegen des Verdachts auf Versicherungsbetrug durchsucht.

Die Einsätze am Donnerstag richteten sich gegen Männer, die ihre Immobilien vorsätzlich angezündet haben sollen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In Schleswig-Holstein gab es Einsätze in Bredstedt, Langenhorn und Niebüll. Auch in Niedersachsen durchsuchten Polizisten eine Immobilie.

Ziel der Brandstiftungen war demnach das Einstreichen von Versicherungssummen. Die Beamten hätten Beweismaterial sichergestellt. Den Beschuldigten werde Betrug in besonders schwerem Fall vorgeworfen.

erstellt am 16.Dez.2016 | 17:45 Uhr

