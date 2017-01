Mitgliederzahl bei den Lecker Landfrauen geschrumpft

1 von 1 Foto: jok 1 von 1

Das Blatt hat sich gewendet für den Landfrauenverein Leck und Umgebung: Während in den Vorjahren jeweils ein leichtes Plus verzeichnet werden konnte, schrumpfte die Mitgliederzahl von 312 unter die 300er-Marke auf genau 290. „Wir bewerten das natürlich auch im Hinblick auf die demographische Entwicklung und das konkrete Alter unserer Mitglieder“, meinte Vorsitzende Sylke von Kamlah-Emmermann.



Abwechslungsreiches Programm

Auf der Jahresversammlung versprach die Vorsitzende, das Programm so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten und damit auch jüngere Landfrauen anzusprechen: „Junge Mitglieder zu gewinnen ist bei der Vielfalt von Freizeitaktivitäten und auch im Hinblick auf die beruflich große Anspannung und hohe Flexibilität, die von Frauen in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen gefordert wird, nicht so einfach.“ Doch man werde am Ball bleiben, hieß es mit einem Verweis auf den neuen Flyer.

Wie vielseitig, attraktiv, unterhaltend und informativ das Jahresprogramm 2016 gewesen war, wusste Dorothee Bracker. 21 Veranstaltungen interessierten 690 „fleißige Bienen“, also durchschnittlich rund 33 Teilnehmer pro Aktion. Ausflüge und Vorträge, Wanderungen, Stadtführung in Flensburg, Schiffsreise nach Göteborg, ein Theaterbesuch, Kinotage und mehr füllten die Liste.

Munkeleien, die Veranstaltungen seien zu teuer, trat Sylke von Kamlah-Emmermann vehement entgegen: „Gelegentlich müssen wir einen uns gesetzten Betrag überschreiten, denn gute und hochkarätige Darbietungen kosten gutes Geld, sind nicht immer preiswert, aber ihren Preis wert!“ Bei finanziellen Engpässen dürften die Landfrauen gern an den Vorstand herantreten.



Verein hat weiterhin ein finanzielles Polster

Mit einem „Plus-Minus-Null“ kam der Verein über die Runden und kann weiterhin auf ein kleines Polster zurückgreifen. Das legte Heidi Degner mit einem Zahlenwerk dar. Die Kassenwartin und Schriftführerin Hella Ploog wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die neue stellvertretende Kassenwartin heißt Katharina Lorenzen, die Wahl nahmen die Beisitzerinnen Doris Ley sowie Franziska Vogt an. Aus der Vorstandsriege verabschiedet wurden Silvia Reimers und Ursula Daub. Ihnen galt Dank für ihre geleistete Arbeit.

Jens Jacobsen aus Nortorf hielt noch einen kurzweiligen Vortrag über „Uns Platt, dat seggt di wat“.



von Redaktion Nordfriesland

erstellt am 19.Jan.2017 | 11:15 Uhr