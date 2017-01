Feuerwehr : Mit drei Stimmen mehr zum Sieg

1 von 1 Foto: jeß 1 von 1

44 Aktive, zwei Zweit- und 13 Ehrenmitglieder hat die Freiwilligen Feuerwehr Klixbüll-Bosbüll aktuell. Diese bestätigten bei der Wahl den stellvertretenden Wehrführer Jörg Jacobsen. Er geht damit in sein 19. Amtsjahr. Wehrführer Peter Andresen hieß 68 Teilnehmer zur Jahresversammlung willkommen, darunter einige Ehrengästen.

Der Wehrführer berichtete, dass bei „seiner“ Wehr im Jahre 2016 insgesamt 15 ernste Einsätze anfielen. Acht Mal war sie zum Löschen von Bränden ausgerückt, sechs Mal, um technische Hilfe zu leisten. „Letzteres bei zwei Verkehrsunfällen, beim Löschen einer Ölspur, beim Bergen umgestürzter Bäume und beim Aufspüren eines Fehlers in der Gasleitung.“ Einen Alarm hatte der Rauchmelder im Bosbüller Dorfgemeinschaftshaus ausgelöst. „Die Einsatzstärke schwankte zwischen einem und 29 Mann“, schilderte Andresen. Sie betrug jedoch im Durchschnitt 21,5 Mann.

16 Aus- und Fortbildungsdienste waren schwerpunktmäßig auf Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung sowie auf Rettung und Selbstrettung ausgelegt. Daneben wurde – gemeinsam mit benachbarten Wehren – vier Mal der Alarmfall geübt. Die Dienstbeteiligung lag bei 63 Prozent. Die 20 Atemschutzgeräteträger übten einmal in der Niebüller Atemschutzstrecke.

Neues gab es für die Funker: Sie mussten sich durch die Umstellung auf Digitalfunk mit der neuen Technik befassen. Neben den Funkgeräten schaffte die Feuerwehr eine zweite Wärmebildkamera, je einen Beleuchtungs- und Trennschleifersatz für den Rettungstrupp und einen Akkuschrauber an.

Zu den weiteren Aktivitäten zählten 2016 die Dorfputzaktion „Sauberes Dorf“, das Aufstellen des Maibaums und die Leitung des Turniers „Spiele ohne Grenzen“. Am Volkstrauertag war eine Abordnung der Wehr am Ehrenmal angetreten.

Im Zuge der satzungsgemäßen Wahlen wurde der stellvertretende Wehrführer Jörg Jacobsen nach 18 Jahren in seinem Amt bestätigt, da er drei Stimmen mehr erhielt als sein einziger Gegenkandidat. Die Wahl des stellvertretenden Kassenwartes fiel auf Tobias Rückert, während Andreas Marks zum stellvertretenden Gerätewart gewählt wurde. In den Festausschuss aufgenommen wurde Patrick Köhler. Der Wehrführer beförderte Brian Jacobsen und Björn Nielsen zu Oberfeuerwehrmännern, Andreas Marks zum Hauptfeuerwehrmann. Sven Martensen wurde durch den stellvertretenden Amtswehrführer Oliver Jacobsen zum Oberlöschmeister befördert. Als „Feuerwehrmann des Jahres“ wurde Andreas Marks ausgezeichnet.

Dem Jugendfeuerwehrwart Björn Petersen wurde für 25-jährigen Dienst in der aktiven Wehr im Namen des Innenministeriums das Brandschutzehrenzeichen in Silber am Bande verliehen. Ordenschnallen des Landesfeuerwehrverbandes erhielten Max Böhm und Hans Henning Petersen (10 Jahre), Christian Jürgensen und Björn Petersen (30 Jahre) und Christian Enewaldsen (50 Jahre). Neu in die Wehr aufgenommen wurden Tim Gawlik und Vladimir Tarangar.

Amtswehrführer Oliver Jacobsen übermittelte die Grüße aller von ihm betreuten Freiwilligen und Jugendfeuerwehren, gratulierte allen Gewählten, Beförderten und Geehrten.

Mit Grußworten einiger Ehrengäste klang die Versammlung aus. Bürgermeister Werner Schweizer ließ durchblicken, dass er sehr stolz auf seine Feuerwehr ist: „Feuerwehr ist Ehrendienst, aber auch ein Stück Opferdienst.“ Für die geleistete Arbeit und die praktizierte Kameradschaft dankte er allen Wehrangehörigen. „Wenn ihr dennoch ausrücken müsst, kommt alle unversehrt wieder nach Hause!“