Lob für das Ehrenamt und Freude über Breitband-Anschluss

Diese Veranstaltung war eine Premiere: In den vergangenen Jahren hatte der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Süderlügum-Humptrup immer einen gemeinsamen Neujahrsempfang für beide Gemeinden in der Mehrzweckhalle Süderlügum veranstaltet. Nachdem der HGV sich nun aber aus der Organisation zurückgezogen hatte, lud die Gemeinde Humptrup ihre Bürger erstmals am Jahresanfang in das dortige Gemeindehaus ein. Und Bürgermeister Erich Johannsen freute sich, fast 70 Personen zu einem Glas Sekt, Softgetränken oder Kaffee, von der Gemeinde spendiert, zu begrüßen.

Gute Gespräche waren angesagt, aber der Bürgermeister gab auch einen kurzen Rückblick und stellte die Planungen und Absichten der Gemeinde für die nahe Zukunft vor. So wurde ein Anhänger für die Feuerwehr angeschafft, ein Teilstück des Broder-Hansen-Weg zurück gebaut und der Gehweg in der Dorfstraße erneuert. Obwohl der Bürgermeister die Haushaltssituation seiner 710 Einwohner zählenden Gemeinde als leider nicht sehr rosig beschrieb, da sie eine sogenannte Bedarfsgemeinde ist, konnte er auch Positives berichten: „Die Steuersätze mussten für dieses Jahr nicht erhöht werden.“ Dieses untermauerte er mit einigen Zahlen aus dem Haushaltsplan 2017. An Investitionen sind in diesem Jahr geplant: Rückbau des Haasberger Weg, Sanierung des Rad- und Gehweges an der Hauptstraße im Zuge der Erneuerung der Kreisstraße, Umrüstung auf Digitalfunk bei der Feuerwehr sowie der Straßenlaternen auf LED.

„Wir haben leider keine Windkraft in Humptrup und somit keine Einnahmen daraus“, bedauerte Erich Johannsen. Landschaft- und Vogelschutzgebiete sowie die Regionalplanung Wind verhindern einen Ausbau. Hierzu bemängelte der Bürgermeister eine gerechte Ausgleichszahlung oder Verteilung der Windkrafteinnahmen, wovon im Kreis oder Land aber keiner etwas wissen wolle, obwohl stets gleiche Lebensverhältnisse für alle eingefordert würden.

Aber der Bürgermeister hatte auch noch eine gute Nachricht: Der Breitbandausbau mit dem schnellen Glasfaserkabel kommt demnächst nach Humptrup und Süderlügum. Auch Unentschlossene Einwohner könnten sich jetzt noch kurzfristig für einen Anschluss entscheiden. „Gerade im ländlichen Raum benötigen wir zur Sicherung unserer Lebensqualität die Breitbandversorgung. Mit dem Glasfaserkabel holen wir ein Stück Zukunft in den Ort“, rief Erich Johannsen aus. Auch für den Außenbereich rechnet er mit Ausbaubeginn in 2018. Hierfür ist eigens der „Breitbandzweckverband Nordfriesland-Nord“ gegründet worden. Der Bürgermeister hob die direkte Nachbarschaft zum Zentralort Süderlügum als positiv für die Gemeinde Humptrup hervor. Auch das Interesse von jungen Leuten aus Humptrup an Baugrundstücken ist nach wie vor da, um in ihrer Gemeinde wohnen bleiben zu können, betonte Erich Johannsen. Lobend erwähnte er auch seine gut funktionierende Feuerwehr, die schon mehrfach ihre Schlagkraft bewiesen hat.

Weiter bedankte sich der Bürgermeister bei allen, die sich ehrenamtlich und uneigennützig für das Wohl der Bürger in der Gemeinde engagieren und einsetzen. Hierzu gehören neben der Feuerwehr auch die verschiedenen Vereine und Organisationen. „Sie leisten einen großen Beitrag zum kulturellen Leben hier in der Gemeinde“, freute sich der Bürgermeister.







von Dorte Arendt

erstellt am 18.Jan.2017 | 11:31 Uhr