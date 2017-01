Neujahrsempfang : Leck steht vor einem spannenden Jahr

vergrößern 1 von 2 Foto: johannsen 1 von 2

Es mangelte an nichts beim gestrigen Neujahrsempfang in Leck: Viele nette Worte wurden gewechselt, Gespräche gesucht und Kontakte geknüpft, die Brücke geschlagen zwischen Offiziellen und Bürgern – es wurde Gemeinsamkeit gelebt. Über 200 Gäste waren der Einladung der politischen und kirchlichen Gemeinde, des Handels- und Gewerbevereins (HGV) sowie der Bundeswehr in das Rathaus gefolgt.

Schon beim Festgottesdienst zeigte sich das Kirchenschiff von St. Willehad gut gefüllt. Gestaltet wurde er vorrangig von Pastor Stefan Möbius, Propst Dr. Kay-Ulrich Bronk und dem Gospelchor „St. Will’s Singers“. In der Predigt ging es um Mut und dem Gewissen, diesem zu folgen und dazu zu stehen. Bei schönstem Sonnenschein traten die Kirchgänger den kurzen Weg zum Rathaus an, wo sich insbesondere die älteren Mitbürger die kuscheligen Plätze an der Heizung gesichert hatten. Vertreter von benachbarten Gemeinden sowie von Vereinen und Verbänden waren gekommen. Soldaten, Polizisten und Feuerwehrmänner und mehr Bürger als im vergangenen Jahr genossen das Miteinander.

Die Reden der Gastgeber hielten sich in Grenzen. Fünf Minuten hatte man für jeden vereinbart, die natürlich ein wenig überzogen wurden. Bürgermeister Andreas Deidert blickte auf 2016 zurück und erinnerte an all das, was fertiggestellt und geschaffen worden ist – von der Aubrücke bis hin zum Ortsentwicklungskonzept. Deidert listete Projekte auf, die in diesem Jahr umgesetzt werden sollen. In punkto Konversion Fliegerhorst erklärte er den aktuellen Stand der Lage und sagte: „Wir kommen langsam in die Zielgerade“. Die notwendige Erstellung der Bebauungspläne sei in Arbeit: „Ich gehe davon aus, dass wir gegen Ende dieses Jahres mehr sehen werden als jede Menge Papier und bunte Prospekte!“ Mit einer Bitte schloss der Bürgermeister seine Ausführungen: „Leck ist ein sehr lebenswerter Ort. Leck lohnt sich. Erzählen Sie das doch bitte gern weiter!“

Unter das Motto „Der Segen der Gemeinsamkeit“ hatte Pastor Stefan Möbius seine Rede gestellt „Diesen Segen habe ich im vorigen Jahr empfunden“, dankte er für die Hilfe bei der Unterbringung etlicher Gruppen während der Sanierung des Gemeindehauses. Dank galt auch den Flüchtlingen für ihre Hilfsbereitschaft beim Möbelschleppen und Dank für das Friedensgebet im Juni mit Menschen aus aller Welt und allen Kulturen. „Diese Begegnung über Barrieren und Grenzen hinweg ist auch ein geistlicher Gewinn“, betonte er.

Übrigens: Leck zählt derzeit genau 8007 Einwohner, darunter sind rund 250 Flüchtlinge. Vier Männer und eine Frau aus Syrien haben sich zu der Gruppe „SHAM“ zusammengetan und zeigten jetzt einen Volkstanz aus ihrer Heimat. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Musikgruppe „Drumchaple-Mist“. Sie ist in Leck und Umgebung zu Hause und begeistert schon seit Jahren ihr Publikum mit ihren traditionellen irischen und schottischen Volksliedern.

Der HGV-Chef Sven Lück nutzte die Gelegenheit für ein dickes Danke an viele: „Alle zusammen ermöglichen durch eine gute und unkomplizierte Zusammenarbeit, dass Leck eine so lebendige und attraktive Gemeinde ist.“ Rück- und Ausblick, Lob und Kritik hatte er mit im Gepäck. Fast ein wenig sentimental erinnerte er an den Abzug des Geschwaders vor zwei Jahrzehnten. Doch: „Leck wächst jetzt aus eigener Kraft. Mit den Konversionsplänen hat Leck auch große Möglichkeiten, sich weiter zu entwickeln.“

Als letzter Redner sprach Fregattenkapitän Dr. Kassian Meesenburg. Der Kommandeur des Bataillons Elektronische Kampfführung 911 sagte: „Wir sind weiterhin aktiv beteiligt bei den Einsätzen der Soldaten in aller Welt, schwerpunktmäßig im Nord-Irak, und im Kosovo“. Zum Bataillon gehören 800 Soldaten, 200 Beamte und Angestellte, 46 Auszubildende und rund 40 Rekruten. Mitte Mai werde es nach langen Jahren wieder eine öffentliche Vereidigung von rund 1000 Soldaten im Nordfrieslandstadion geben.

Danach wurde es Zeit für die Suppen-Ausgabe aus den bundeswehreigenen „Gulaschkanonen“. Die Soldaten hatten ordentlich die Kelle zu schwingen, bevor alle hungrigen Gäste bedient waren. Die fröhlich lockere Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen, Sekt und Selters und vielen Gesprächen gefiel.