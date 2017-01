Leck investiert mehr als zwei Millionen

In die Zukunft investieren und dabei so wenig neue Schulden wie möglich machen – diesen Spagat möchte die Gemeindevertretung in Leck schaffen. Gleichwohl machte Karsten Hansen (SPD), Vorsitzender des Finanzausschusses, gleich zu Beginn seiner Präsentation des Gemeindeetats für 2017 deutlich: „Es wird ein Haushaltsplan vorgestellt, der mit einem Fehlbetrag von rund 1,7 Millionen Euro schließt.“ Diesem Minus am Ende stehen allerdings Investitionen in Höhe von 2,349 Millionen Euro gegenüber. Hansen: „Diese Investitionen sind auch in diesem Jahr unausweichlich, wenn wir sicherstellen wollen, den hohen Stand im sozialen Bereich zu sichern und für die Zukunft gerüstet zu sein: Dazu müssen wir viel Geld in die Hand nehmen.“

Zu den größten Investitions-Posten zählen die Kosten von Tageseinrichtungen für Kinder (975 000 Euro). Auch was den ehemaligen Flugplatz angeht, wird in die Zukunft investiert: Als Planungskosten für unter anderem den angestrebten Businesspark sind rund 340 000 Euro vorgesehen, für den Kauf von Gewerbeland auf dem ehemaligen Flugplatz 300 000 Euro. Für den Erwerb von Wohnbauflächen (Mühlenberg) sind 670 000 Euro im Haushalt eingeplant. Die Kosten für die Erschließung des Baugebiets „An der Heide“ betragen 345 000 Euro, für den Ausbau Hyholmer Weg 400 000 Euro. Investitionen, die sich für die Gemeinde langfristig rechnen sollen, wie Bürgervorsteherin Sabine Detert ausführte: „Die Erschließungskosten ,An der Heide‘ etwa kommen wieder rein, wenn die Baugrundstücke verkauft sind.“

Auch Instandsetzungsmaßnahmen stehen an. 200 000 Euro zum Beispiel sind für die Dach-Sanierung der Nordfrieslandhalle eingeplant. „Diese Maßnahme haben wir jetzt auf den Plan genommen, um die noch günstige Zinssituation mitzunehmen“, erläuterte Gemeindevertreter Ingo Scholz (CDU). Lieber Sanierungen zeitnah angehen, als hinterher draufzahlen – dafür sprach sich auch Lecks Bürgermeister Andreas Deidert aus und nannte als Negativbeispiel die Aubrücke: „Die Reparatur wurde vor sieben Jahren nicht angegangen – dabei hieß es bereits damals, es gebe Handlungsbedarf.“

Immerhin ist das Minus für den Abschluss des Jahres 2015 mit 367 000 Euro nicht so groß wie ursprünglich berechnet, die Planungen sahen einen Fehlbetrag von 775 000 Euro vor, teilte der Finanzausschussvorsitzende Hansen mit. Allerdings: Das Defizit werde sich in den folgenden Jahren noch vergrößern. „Besonders 2017 wird, wie bereits erwähnt, einen hohen Fehlbetrag aufweisen“, so Hansen. Er betonte jedoch: „Die hohen Investitionen und Aufwendungen werden sich in der Zukunft auf unsere Gemeinde positiv auswirken.“ Weiterhin werde der Weg der Haushaltskonsolidierung fortgeführt und die Mittel möglichst sparsam eingesetzt: „Auch wenn noch ein weiter Weg vor uns liegt.“ Besonderen Dank richtete Hansen an Kämmerer Michael Bruch, „der uns hoffentlich weiterhin mit seinem Fachwissen und Einsatz begleitet.“

von Dorte Arendt

erstellt am 27.Jan.2017 | 15:15 Uhr